Аршавин оценил возможный переход Заболотного в «Спартак»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что нападающий Антон Заболотный может добавить мощи «Спартаку» в случае перехода.
– Как болельщики «Спартака» отреагируют на переход Заболотного?
– Понятно, что он воспитанник ЦСКА, но, мне кажется, Заболотный уже столько поиграл везде и как раз уже в зрелом возрасте в ЦСКА провел не так много времени, в других клубах он больше играл.
Заболотный в целом в «Химках» неплохо выглядел, плюс у него роль будет, скорее всего, не основного нападающего. Уезжать из Москвы уже не надо будет. Он бесплатный, добавит мощи «Спартаку», потому что другие нападающие, которые сейчас есть в распоряжении «Спартака», немножко другой конфигурации. Поэтому думаю, такой трансфер возможен.
Реакция болельщиков? Думаю, всe пройдет более мягко. Заболотный, кажется, нигде не кричал, что он против «Спартака» или что он никогда в «Спартак» не перейдет. И одно дело, если бы он в ЦСКА провел семь‑восемь лет и перешел в «Спартак». А получается, что он переходит даже не из ЦСКА.
- Сообщалось, что 33-летний Антон Заболотный может летом перейти в «Спартак».
- В сезоне-2024/25 он провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Заболотный играл за «Зенит» в 2018–2019 годах и за ЦСКА в 2021–2024 годах.