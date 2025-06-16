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Аршавин оценил возможный переход Заболотного в «Спартак»

Сегодня, 10:45
7

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что нападающий Антон Заболотный может добавить мощи «Спартаку» в случае перехода.

– Как болельщики «Спартака» отреагируют на переход Заболотного?

– Понятно, что он воспитанник ЦСКА, но, мне кажется, Заболотный уже столько поиграл везде и как раз уже в зрелом возрасте в ЦСКА провел не так много времени, в других клубах он больше играл.

Заболотный в целом в «Химках» неплохо выглядел, плюс у него роль будет, скорее всего, не основного нападающего. Уезжать из Москвы уже не надо будет. Он бесплатный, добавит мощи «Спартаку», потому что другие нападающие, которые сейчас есть в распоряжении «Спартака», немножко другой конфигурации. Поэтому думаю, такой трансфер возможен.

Реакция болельщиков? Думаю, всe пройдет более мягко. Заболотный, кажется, нигде не кричал, что он против «Спартака» или что он никогда в «Спартак» не перейдет. И одно дело, если бы он в ЦСКА провел семь‑восемь лет и перешел в «Спартак». А получается, что он переходит даже не из ЦСКА.

  • Сообщалось, что 33-летний Антон Заболотный может летом перейти в «Спартак».
  • В сезоне-2024/25 он провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Заболотный играл за «Зенит» в 2018–2019 годах и за ЦСКА в 2021–2024 годах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Заболотный Антон Аршавин Андрей
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Комментарии (7)
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NewLife
1750061409
Заболотному место за болотами у берегов Невы)) Выключайте свой бешеный фейкомет.
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Красногвардейчик
1750061982
Да пусть идёт с Богом)) Это не Кисляк
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grb651
1750062266
Лукойловские лохи Заболотного вам в обе руки) Ваше место в следующем сезоне даже не десятое а возле параши)))
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subbotaspartak
1750064004
Угол падения равен углу отражения... Если в бревно будут удачно попадать... Правда оно бегает по штрафной...
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Круче чем вареные яица
1750066182
Зе Болотный переходит в болото.
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Plyash
1750070195
Когда старая бабушка попала в постель к молодому человеку , у неё случился хороший секс и сильнейший оргазм . А почему ? А всё потому , что она понимала , что это последний секс в её жизни , она собралась с силами , у неё открылось второе дыхание и всё получилось . Заболотный тоже понимает , что это его последняя команда . Он постарается , к бабушке не ходи . Хи-хи .
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