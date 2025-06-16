Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Агент Барбоза оценил возможности «Зенита» продать Вендела за 20 миллионов евро

Агент Барбоза оценил возможности «Зенита» продать Вендела за 20 миллионов евро

Сегодня, 10:19
3

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможной продаже «Зенитом» полузащитника Вендела. Ранее сорвался трансфер игрока в «Ботафого» за 20 миллионов евро.

– Есть ли интерес к Венделу в Европе?

– Интерес к Венделу был, но не знаю, сохраняется ли он. Но, по всей видимости, Вендел больше заинтересован играть в Бразилии, чем в Европе. Потому что у него есть больше вариантов со стороны бразильских клубов для продолжения карьеры. Тем более было известно, что разные клубы из Бразилии проявляли интерес к Венделу.

– Реально ли продать Вендела за 20 миллионов евро, чтобы «Зенит» отбил деньги за его трансфер?

– Все зависит от того, в какой сделке заинтересован «Зенит». Может быть в Бразилии есть футболисты, которых «Зенит» хочет приобрести. Тогда Вендел может стать участником обмена. Я вижу такой вариант. Продать Вендела за 20 миллионов в текущих обстоятельствах может быть не так просто. Но эту возможность я не исключаю.

– Зимний переход Луиса Энрике в «Зенит» из «Ботафого» предполагал обмен в бразильскую команду Артура и Вендела, но спустя полгода отложенный трансфер последнего сорвался. Как вы считаете, захочет ли «Зенит» снова совершать обмены после данной ситуации?

– Нам известно, почему произошел срыв данной сделки. Это была специфическая ситуация. Хозяин «Ботафого» имеет американское гражданство, поэтому было сложно. В других клубах ситуации могут быть другие. Но я думаю, что «Зенит» найдет вариант в Бразилии или с меньшей долей вероятности в Европе. Есть разные комбинации, которые «Зенит» может использовать при продаже Вендела.

– Непростой характер Вендела может стать проблемой при его продаже?

– Вендела прекрасно знают в Бразилии, там с этим намного легче. Но в Европе – да, это намного сложнее, потому что клубы знают о тех проблемах, который возникали у полузащитника и «Зенита».

  • 27-летний Вендел провел в минувшем сезоне за «Зенит» 27 матчей, забил 2 гола, отдал 13 передач.
  • Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года с возможностью продления еще на сезон.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
  • Сообщалось об интересе к бразильцу со стороны команд из Саудовской Аравии, катарского «Аль-Садда» и одной из команд Турции.

Еще по теме:
Чинквини – о Жерсоне в «Зените»: «Трансфер европейского топ-уровня» 2
Селюк предсказал коллапс в «Зените» с переходом Даку 4
Орлов – о последствиях трансфера Даку: «Надо выгнать из «Зенита» двух нападающих» 7
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1750058724
Короче цыган европе не нужен!!
Ответить
Круче чем вареные яица
1750060664
Значит, пускай сидит у нас еще 1 сезон, лишним не будет.
Ответить
Главные новости
«Динамо Мх» вернуло своего игрока из армии
16:19
1
Пиняев с девушкой проводят отпуск в Европе и ругают местных
15:30
6
Стал известен автомобиль 78-летнего Семина
15:22
4
Зачем Роналду продал свой «Золотой мяч»? История самого благородного поступка в карьере
15:05
2
Шапи призвал поставить прижизненный памятник Галицкому
14:56
4
Раскрыта зарплата Заболотного в «Спартаке»
14:41
8
На Зиньковского появился еще один претендент в РПЛ
14:20
Кузнецов выступил против нового тренера ЦСКА
14:10
2
ВидеоЖесткий подкат Бонуччи против девушки в благотворительном матче
13:53
2
Размышляющая над трансфером в «Фенербахче» семья Кисляка побывала в Стамбуле
13:45
10
Все новости
Все новости
Видео«Спартак» поздравил Штранцля с днем рождения, вспомнив его победный гол «Зениту»
15:47
Чинквини – о Жерсоне в «Зените»: «Трансфер европейского топ-уровня»
15:12
2
Орлов призвал болельщиков уважать Дзюбу
14:29
3
На Зиньковского появился еще один претендент в РПЛ
14:20
Кузнецов выступил против нового тренера ЦСКА
14:10
2
Размышляющая над трансфером в «Фенербахче» семья Кисляка побывала в Стамбуле
13:45
10
«Локомотиву» запретили регистрировать новичков – выступление Комличенко за команду под угрозой
13:28
6
Реакция агента Батракова на подозрения игрока в ставках
12:39
7
Аршавин сказал, сколько Акинфеев сможет играть за ЦСКА после продления контракта с Торопом
12:37
5
Селюк предсказал коллапс в «Зените» с переходом Даку
12:30
4
⚡️ Аккаунты топ-игроков РПЛ обнаружены в букмекерской конторе – их могут пожизненно дисквалифицировать (Mash)
12:25
15
В «Ростове» высказались о ситуации с Альбой
12:20
4
Орлов – о назначении Карпина в «Динамо»: «Не совсем понятно, за какие заслуги»
12:07
14
Названа сумма, которую ЦСКА хочет получить за Кисляка
11:59
3
Аршавин высказался об отъезде Батракова в Европу
11:45
Губерниев предложил кандидатов на пост главного тренера ЦСКА: «Свободны Мостовой, Черчесов»
11:30
4
Орлов – о последствиях трансфера Даку: «Надо выгнать из «Зенита» двух нападающих»
11:21
7
В «Ростове» ответили на вопрос о сумме трансфера Осипенко в «Динамо»
11:13
2
Аршавин оценил возможный переход Заболотного в «Спартак»
10:45
7
Фото«Краснодар» оформил трансфер защитника
10:29
3
Агент Барбоза оценил возможности «Зенита» продать Вендела за 20 миллионов евро
10:19
3
Самедов рассказал, где будет работать после вылета «Факела»
10:12
Фото«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
09:57
1
Березовский сказал, что будет мотивировать «Зенит» в новом сезоне
09:33
3
Экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Пиняев может уйти из клуба, как Глушаков
09:26
Попов назвал двух главных претендентов на вылет из РПЛ: «Талалаеву и Кононову будет тяжело»
09:03
2
Пономарев оценил кандидатуру Слуцкого для ЦСКА
08:54
6
Аршавин отреагировал на информацию о переходе Кисляка в «Фенербахче»
08:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 