Агент Барбоза оценил возможности «Зенита» продать Вендела за 20 миллионов евро

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможной продаже «Зенитом» полузащитника Вендела. Ранее сорвался трансфер игрока в «Ботафого» за 20 миллионов евро.

– Есть ли интерес к Венделу в Европе?

– Интерес к Венделу был, но не знаю, сохраняется ли он. Но, по всей видимости, Вендел больше заинтересован играть в Бразилии, чем в Европе. Потому что у него есть больше вариантов со стороны бразильских клубов для продолжения карьеры. Тем более было известно, что разные клубы из Бразилии проявляли интерес к Венделу.

– Реально ли продать Вендела за 20 миллионов евро, чтобы «Зенит» отбил деньги за его трансфер?

– Все зависит от того, в какой сделке заинтересован «Зенит». Может быть в Бразилии есть футболисты, которых «Зенит» хочет приобрести. Тогда Вендел может стать участником обмена. Я вижу такой вариант. Продать Вендела за 20 миллионов в текущих обстоятельствах может быть не так просто. Но эту возможность я не исключаю.

– Зимний переход Луиса Энрике в «Зенит» из «Ботафого» предполагал обмен в бразильскую команду Артура и Вендела, но спустя полгода отложенный трансфер последнего сорвался. Как вы считаете, захочет ли «Зенит» снова совершать обмены после данной ситуации?

– Нам известно, почему произошел срыв данной сделки. Это была специфическая ситуация. Хозяин «Ботафого» имеет американское гражданство, поэтому было сложно. В других клубах ситуации могут быть другие. Но я думаю, что «Зенит» найдет вариант в Бразилии или с меньшей долей вероятности в Европе. Есть разные комбинации, которые «Зенит» может использовать при продаже Вендела.

– Непростой характер Вендела может стать проблемой при его продаже?

– Вендела прекрасно знают в Бразилии, там с этим намного легче. Но в Европе – да, это намного сложнее, потому что клубы знают о тех проблемах, который возникали у полузащитника и «Зенита».