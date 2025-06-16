Экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Пиняев может уйти из клуба, как Глушаков

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не исключил, что вингер Сергей Пиняев позднее уйдет из команды в один из ведущих клубов РПЛ.

«Пиняевым может заинтересоваться любой клуб из первой пятeрки чемпионата – «Спартак», «Зенит» или ЦСКА. Это молодой и прогрессирующий футболист, играть хуже он точно не будет. У Пиняева миллион плюсов. Если он попадeт в хорошую команду, то будет звездой.

С таким руководством «Локомотива», я не удивлюсь, если Пиняев уйдeт бесплатно в команду первой пятeрки. Он обязательно начнeт говорить, что хочет трофеев. Это мотивация для футболиста.

Если игрок видит, что в клубе происходит бардак, то может задуматься об уходе. В своe время Глушакову надоел бардак в «Локомотиве» и он ушeл в «Спартак», где стал чемпионом. Такое может повториться», – сказал Наумов.