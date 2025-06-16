Аршавин отреагировал на информацию о переходе Кисляка в «Фенербахче»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин выразил сомнения в возможности перехода полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в «Фенербахче».

«Думаю, это слухи. Во‑первых, у Матвея, по‑моему, контракт с ЦСКА долгосрочный. Во‑вторых, речь идет о переподписании. В‑третьих, ЦСКА так дешево своих воспитанников не продает. «Фенербахче» так дешево звезд не покупает. Мне кажется, это больше слухи.

Он ярко сверкнул во второй половине чемпионата, стал чуть ли не главным опорным игроком. Он хорошо видит поле, у него умная голова, он держит борьбу. Насколько я помню, на детском уровне он играл выше, а в большом футболе – на позиции опорника», – сказал Аршавин.