«Реал» может бесплатно подписать несколько игроков через год

«Реал» определил несколько кандидатур для усиления состава перед сезоном-2026/27. «Мадрид» хочет подписать игроков как свободных агентов.

Главной целью «Реала» является 26-летний центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате. Также «сливочные» внимательно следят за 18-летним левым защитником «Арсенала» Майлзом Льюисом-Скелли и 20-летним центральным защитником «Валенсии» Кристианом Москерой.

Контракты упомянутых игроков рассчитаны до лета 2026 года.

Клубы опасаются интереса «Реала», так как считают, что им будет сложно удержать своих игроков с годом контракта, а если это и удастся, то продолжение сотрудничества на фоне интереса мадридцев обойдется дороже.