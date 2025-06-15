«Реал» может бесплатно подписать несколько игроков через год

«Реал» определил несколько кандидатур для усиления состава перед сезоном-2026/27. «Мадрид» хочет подписать игроков как свободных агентов.
Главной целью «Реала» является 26-летний центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате. Также «сливочные» внимательно следят за 18-летним левым защитником «Арсенала» Майлзом Льюисом-Скелли и 20-летним центральным защитником «Валенсии» Кристианом Москерой.
Контракты упомянутых игроков рассчитаны до лета 2026 года.
Клубы опасаются интереса «Реала», так как считают, что им будет сложно удержать своих игроков с годом контракта, а если это и удастся, то продолжение сотрудничества на фоне интереса мадридцев обойдется дороже.
- Конате в прошедшем сезоне провел за «Ливерпуль» 42 матча, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
- Льюис-Скелли в сезоне-2024/25 принял участие в 39 встречах за «Арсенал». В них он отметился 1 голом и 2 передачами.
- Москера в минувшем сезоне сыграл за «Валенсию» в 41 матче, 1 раз поразил ворота соперника.
Источник: Marca