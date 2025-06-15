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  • Осипенко похвалили за выбор «Динамо», а не «Зенита» и «Спартака»

Осипенко похвалили за выбор «Динамо», а не «Зенита» и «Спартака»

Вчера, 22:49
7

Инсайдер Дмитрий Клипин дал оценку скорому трансферу защитника «Ростова» Максима Осипенко в «Динамо».

«Санта-Барбара с Осипенко близка к развязке. Игрок близок к переходу в «Динамо», которое в итоге оказалось самым настойчивым. Ну и фактор Карпина, понятно, сыграл свою роль.

Также отмечу разумность действий самого игрока. В «Зените» он наверняка бы сел на лавку. Да и в «Спартаке» не факт, что получил бы гарантии на место в стартовом составе. А вот в «Динамо» с уходом Фабиана Бальбуэны слот для Максима оказался свободным», – написал Клипин.

  • 31-летний Осипенко в минувшем сезоне провел 40 матчей за «Ростов», забил 10 голов, отдал 5 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
  • Контракт защитника с «Ростовом» рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Зенит Спартак Осипенко Максим
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Комментарии (7)
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Dr Metal
1750017084
Ну уж тут точно плюс. У Зенита три состава (два бразильцев и иных инопланетян) и один отличных россиян, которых на замену выпускают типа Мостового, который явно в основе должен играть
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andrei-sarap-yandex
1750020560
ОНОПКО тоже можно поставить центр.защитником+НИКИФОРОВ
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Кривая да нелёгкая
1750050676
Ограбили Ростов и все довольны
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TIMOTHY
1750051337
Валера хоронит Ростов
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grb651
1750061985
Без пуделя здесь конечно не обошлось был колхозником стал ментом все как в жизни)
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mahan
1750071180
Пусть идёт в Динамо. Защитник он если брать статистику РПЛ по ошибкам он один из лидеров. В Спартаке плохих защитников и так хватает.
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