Осипенко похвалили за выбор «Динамо», а не «Зенита» и «Спартака»

Инсайдер Дмитрий Клипин дал оценку скорому трансферу защитника «Ростова» Максима Осипенко в «Динамо».

«Санта-Барбара с Осипенко близка к развязке. Игрок близок к переходу в «Динамо», которое в итоге оказалось самым настойчивым. Ну и фактор Карпина, понятно, сыграл свою роль.

Также отмечу разумность действий самого игрока. В «Зените» он наверняка бы сел на лавку. Да и в «Спартаке» не факт, что получил бы гарантии на место в стартовом составе. А вот в «Динамо» с уходом Фабиана Бальбуэны слот для Максима оказался свободным», – написал Клипин.