Осипенко похвалили за выбор «Динамо», а не «Зенита» и «Спартака»

Инсайдер Дмитрий Клипин дал оценку скорому трансферу защитника «Ростова» Максима Осипенко в «Динамо».
«Санта-Барбара с Осипенко близка к развязке. Игрок близок к переходу в «Динамо», которое в итоге оказалось самым настойчивым. Ну и фактор Карпина, понятно, сыграл свою роль.
Также отмечу разумность действий самого игрока. В «Зените» он наверняка бы сел на лавку. Да и в «Спартаке» не факт, что получил бы гарантии на место в стартовом составе. А вот в «Динамо» с уходом Фабиана Бальбуэны слот для Максима оказался свободным», – написал Клипин.
- 31-летний Осипенко в минувшем сезоне провел 40 матчей за «Ростов», забил 10 голов, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- Контракт защитника с «Ростовом» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина