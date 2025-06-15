Селюк – о переходе Заболотного: «Странные вещи творятся в «Спартаке»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный переход нападающего Антона Заболотного из «Химок» в «Спартак».

– Что думаете о возможном переходе Антона Заболотного в «Спартак»?

– Нужно сказать, что Франк Артига проделал очень большую работу, бывших игроков «Химок» сейчас разбирают как горячие пирожки. И нужно отдать должное Антону, в «Химках» он делал очень большой объем работы. Но брать почти 35‑летнего Заболотного в команду, которая в прошлом году рассталась с Соболевым и хочет стать чемпионом, немножко странно.

Я думаю, его взяли больше для лавки. Будет иногда на поле выходить. Но для меня это решение всe равно странное. Вы только что взяли много атакующих игроков, а теперь берете Заболотного. Зачем тогда было избавляться от Соболева? Странные вещи творятся в клубе, «Спартак» и трансферы – это всегда непонятно.

Хотя по работе Заболотного в «Химках» могу сказать, что он красавчик. Думал, что он вообще закончил с футболом. Но надо отдать должное, Франк Артига вернул его в футбол. Просто нужно понимать, что «Спартак» не играет в футбол Заболотного, они друг другу не подходят по стилю. Антон больше подошел бы к стилю игры ЦСКА, чем «Спартака».

Думаю, в «Спартаке» он не забьет и 5–6 мячей за сезон. Не знаю, сколько времени он будет проводить на поле, но Заболотный не игрок спартаковского стиля, Антон – боец, поэтому ему нужно играть в командах, которые показывают атлетичный футбол.

С точки зрения «Спартака» я не понимаю этот трансфер, но за Антона рад, потому что он реальный работяга. Таких футболистов в нашем чемпионате не так много. Да, где‑то может не хватать техники, но за заряженность на борьбу и работоспособность Антона стоит похвалить.

– Тот факт, что Заболотный – бывший игрок ЦСКА, не помешает Антону в адаптации в «Спартаке»?

– Нужно сказать, что и Медина перешел из ЦСКА в «Спартак». К сожалению, сейчас всe решают деньги, да и болельщики к такому начали спокойно относиться, хотя так быть не должно. Наоборот, я помню Фигу пожизненно освистывали, когда он перешел из «Барселоны» в «Реал», а сейчас к этому люди спокойно относятся.