Ташуев: «Любой безработный российский тренер, который знает себе цену, готов возглавить ЦСКА»

Бывший главный тренер «Ахмата», «Факела» и еще 15 клубов Сергей Ташуев рассказал, что ЦСКА не обращался к нему по поводу возможности назначения главным тренером команды.

– Вы хотите возглавить ЦСКА?

– Любой безработный российский тренер, который знает себе цену, готов возглавить ЦСКА. В том числе и я. Я не против возглавить ЦСКА, но ко мне из клуба никто не обращался.