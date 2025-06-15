Ташуев: «Любой безработный российский тренер, который знает себе цену, готов возглавить ЦСКА»

Бывший главный тренер «Ахмата», «Факела» и еще 15 клубов Сергей Ташуев рассказал, что ЦСКА не обращался к нему по поводу возможности назначения главным тренером команды.
– Вы хотите возглавить ЦСКА?
– Любой безработный российский тренер, который знает себе цену, готов возглавить ЦСКА. В том числе и я. Я не против возглавить ЦСКА, но ко мне из клуба никто не обращался.
- По данным «Спорт-Экспресса», основным претендентом на пост главного тренера ЦСКА является 49-летний швейцарец Фабио Челестини.
- В межсезонье с поста главного тренера красно-синих ушел Марко Николич, перешедший в АЕК.
Источник: Metaratings.ru