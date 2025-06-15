«Локомотив» объявил имя лучшего игрока команды в сезоне

Алексей Батраков стал лучшим футболистом «Локомотива» в сезоне-2024/25. Полузащитник выиграл в голосовании в телеграм-канале клуба. Там также были номинированы Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьев, Дмитрий Баринов и Александр Сильянов.
«Это безоговорочная победа – и ваш выбор понятен. Лeша стал настоящим открытием для многих, а это лишь первый полноценный сезон на взрослом уровне. Дальше – больше! 🔝» – говорится в сообщении клуба.
В опросе Батраков набрал 79% голосов, Пиняев – 12%, остальные – по 3%
- В минувшем сезоне 20-летний Батраков провел за красно-зеленых 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.
- 9 июня полузащитник продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года.
Источник: телеграм-канал ФК «Локомотив» Москва