«Локомотив» объявил имя лучшего игрока команды в сезоне

Алексей Батраков стал лучшим футболистом «Локомотива» в сезоне-2024/25. Полузащитник выиграл в голосовании в телеграм-канале клуба. Там также были номинированы Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьев, Дмитрий Баринов и Александр Сильянов.

«Это безоговорочная победа – и ваш выбор понятен. Лeша стал настоящим открытием для многих, а это лишь первый полноценный сезон на взрослом уровне. Дальше – больше! 🔝» – говорится в сообщении клуба.

В опросе Батраков набрал 79% голосов, Пиняев – 12%, остальные – по 3%