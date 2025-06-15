Три клуба РПЛ претендуют на Гуарирапу

ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо» претендуют на покупку нападающего Сауля Гуарирапы. «Сочи» готов продать форварда за 5 миллионов евро плюс бонусы и проценты от дальнейшей перепродажи.
Решение ЦСКА о покупке Гуарирапы будет зависеть от желания нового главного тренера, которым в ближайшие дни может стать швейцарец Фабио Челестини. Ранее московский клуб не выполнил условия для активации опции выкупа форварда, который играл за красно-синих на правах аренды.
- 22-летний Гуарирапа в минувшем сезоне провел за ЦСКА 30 матчей, забил 5 голов.
- Его контракт с «Сочи» действует до лета 2028 года.
Источник: Legalbet