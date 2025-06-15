Три клуба РПЛ претендуют на Гуарирапу

ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо» претендуют на покупку нападающего Сауля Гуарирапы. «Сочи» готов продать форварда за 5 миллионов евро плюс бонусы и проценты от дальнейшей перепродажи.

Решение ЦСКА о покупке Гуарирапы будет зависеть от желания нового главного тренера, которым в ближайшие дни может стать швейцарец Фабио Челестини. Ранее московский клуб не выполнил условия для активации опции выкупа форварда, который играл за красно-синих на правах аренды.