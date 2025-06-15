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  • Экс-президент «Локомотива» сказал, усилит ли Заболотный «Спартак»

Экс-президент «Локомотива» сказал, усилит ли Заболотный «Спартак»

Вчера, 19:50
6

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе нападающего Антона Заболотного из «Химок» в «Спартак».

«Я не уверен в том, что Заболотный в нынешнем состоянии и возрасте поможет «Спартаку». Мне кажется, сейчас он выглядит немного хуже даже, чем в «Тосно». Тогда надо было развивать карьеру, а сейчас он не является усилением для «Спартака».

Заболотный – сбитый лeтчик. Он ничего не показывал в последних матчах за «Химки». Возможно, его берут для удлинения скамейки и ротации состава, чтобы выпустить при проигрышном счeте, и он сыграл головой», – сказал Наумов.

  • 33-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Заболотный Антон
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Комментарии (6)
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andr45
1750008695
НАУМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФК «ЛОКОМОТИВ» «Я против трансфера Угальде, это просто глупость. Кто-то решил расходовать деньги. Пришёл Амарал со своей командой, очаровал всех. Если же действительно, Угальде будет прекрасно играть, тогда нужно будет ПОКЛОНИТЬСЯ этому новому спортивному директору клуба» PS «Кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней» И.А. Крылов, баснописец
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позор
1750009638
позор! ПОЗОР!
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Интерес
1750011071
Дело Станковича.Нужен и нужен...
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NewLife
1750011284
Уберите вентилятор от этого источника и выдайте им подгузники)
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Osianin1969
1750058518
Не канеш Комличенко усилит паровоз а Заболотный Спартак нет. Но кто видел Заболотного в играх за все клубы где он играл подтвердит что это по натуре боец и никогда не выходит отбывать номер на поле. Так что идут лесом все эти иксперды
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