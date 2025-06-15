К Венделу проявляют интерес клубы Ближнего Востока

Клубы из Саудовской Аравии проявляют интерес к полузащитнику «Зенита» Венделу. Сообщалось также об интересе к Венделу со стороны катарского «Аль-Садда» и одной из команд Турции. Пока бразилец по-прежнему связан обязательствами с петербургским клубом.

Ранее сорвался трансфер Вендела в «Ботафого» за 20 миллионов евро.

27-летний бразилец провел в минувшем сезоне за «Зенит» 27 матчей, забил 2 гола, отдал 13 передач.

Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года с возможностью продления еще на сезон.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.