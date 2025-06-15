«Краснодар» договорился о трансфере вратаря

«Краснодар» достиг договоренности о переходе из «Родины» вратаря Александра Корякина. «Быки» ранее расстались с голкипером Юрием Дюпиным, у которого закончился срок контракта.

23-летний Корякин в минувшем сезоне провел за москвичей 26 матчей, пропустил 22 гола, провел 12 игр на ноль.

Контракт голкипера с клубом Первой лиги рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 450 тысяч евро.

В минувшем сезоне Корякин также сыграл в 3 встречах за «Родину-2», пропустил 4 гола, провел 1 встречу на ноль.

В 2023 году он был запасным в 5 матчах «Балтики» в РПЛ, но на поле не выходил.