Вратарем «Химок» заинтересовались в Европе

Сразу несколько португальских клубов заинтересованы во вратаре «Химок» Никите Кокареве. На данный момент их представителями ведутся активные консультации с голкипером, находящимся в статусе свободного агента.
Зимой на Кокарева, по словам игрока, претендовала «Боавишта», однако руководство «Химок» так и не получило желаемые 3,5 миллиона евро из-за того, что у португальцев начались проблемы с финансами.
- 22-летний Кокарев в минувшем сезоне провел 25 матчей за «Химки», пропустил 47 мячей, провел 6 игр на ноль.
- Сообщалось, что вратарем интересуются «Динамо» и «Краснодар».
Источник: «Евро-Футбол.Ру»