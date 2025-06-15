Вратарем «Химок» заинтересовались в Европе

Сразу несколько португальских клубов заинтересованы во вратаре «Химок» Никите Кокареве. На данный момент их представителями ведутся активные консультации с голкипером, находящимся в статусе свободного агента.

Зимой на Кокарева, по словам игрока, претендовала «Боавишта», однако руководство «Химок» так и не получило желаемые 3,5 миллиона евро из-за того, что у португальцев начались проблемы с финансами.