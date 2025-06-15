Подробности трансфера Осипенко в «Динамо»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности перехода защитника «Ростова» Максима Осипенко в «Динамо».

«Осипенко в «Динамо»: трансфер 2,9 миллиона евро, срок контракта 3+1, ЗП 1,6 миллиона евро в год с ростом до 2 мультов при выполнении определенных условий. Договор предполагает хорошие бонусы за гол+пас (750 тысяч рублей/действие).

В понедельник/вторник Максим пройдет медобследование и затем заключит контракт до 2028 года с опцией продления еще на сезон», – написал Карпов.