Подробности трансфера Осипенко в «Динамо»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности перехода защитника «Ростова» Максима Осипенко в «Динамо».
«Осипенко в «Динамо»: трансфер 2,9 миллиона евро, срок контракта 3+1, ЗП 1,6 миллиона евро в год с ростом до 2 мультов при выполнении определенных условий. Договор предполагает хорошие бонусы за гол+пас (750 тысяч рублей/действие).
В понедельник/вторник Максим пройдет медобследование и затем заключит контракт до 2028 года с опцией продления еще на сезон», – написал Карпов.
- 31-летний Осипенко в минувшем сезоне провел 40 матчей за «Ростов», забил 10 голов, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- Контракт защитника с «Ростовом» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова