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  • Канчельскис заявил, что «Спартаку» стать чемпионом поможет только чудо

Канчельскис заявил, что «Спартаку» стать чемпионом поможет только чудо

Вчера, 23:56
5

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил чемпионские перспективы «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

«Самые большие шансы выиграть РПЛ в следующем сезоне у «Зенита». Команда должна реабилитироваться за неудачу в минувшем чемпионате. «Краснодару» защитить титул лучшего клуба страны будет крайне сложно.

«Спартак»? А что «Спартак»? Они каждый год говорят о борьбе за золото, но в реальности ее не ведут. Должно произойти чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2025/26», – сказал Канчельскис.

  • Следующий сезон для «Зенита» будет юбилейным.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
  • Сезон стартует в середине июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей
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Комментарии (5)
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Странник 09
1749960145
То ты требуешь от Спартака отчет о целях на сезон, то кричишь о ежегодном чемпионстве. Определись уже наконец то, что нужно тебе от Спартака и когда Брянск будет в РПЛ? И почему не предложил свою кандидатуру тренера в ЦСКА? Коленки трясутся от будущей встречи со Спартаком?
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FROLL007
1749966708
Чудо в лице судейского корпуса.
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Plyash
1749967583
Кончела , тебе с мозгами уже не поможет даже чудо .
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Городовой
1749974580
А чудо у нас в футболе одно - Мостовой! Так не берут никуда!
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ivany4
1749990853
Жаль, что Канчельскис не звезда, и его предсказания про Спартак от лукавого.)) А вот что говорят звезды - В первой половине 2026 года, он почувствует прилив внутренних сил и необычайный энтузиазм, который поможет воплотить в жизнь давно запланированные проекты.))
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