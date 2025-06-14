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  • Селюк: «Карпин не тренер, а бизнес-деятель, приватизировавший сборную и вызывающий тех, с кем договорился»

Селюк: «Карпин не тренер, а бизнес-деятель, приватизировавший сборную и вызывающий тех, с кем договорился»

Вчера, 22:24
18

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на назначение Валерия Карпина в «Динамо».

  • Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
  • Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
  • Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

«Меня очень разочаровал сам Карпин, как человек, когда бросил команду за три дня до начала весенней части чемпионата, говоря, что он устал, хотя пробыл два месяца в Дубае на сборах. И так он устал, что аж два месяца не мог дотянуть до конца сезона. Как только продали Глебова – замаячило «Динамо». Я не удивлюсь, что когда продавали Глебова, двигали Личку.

Сразу и силы появились, и усталость ушла куда-то, уже не надо так сосредотачиваться на сборной. От этого тошнит. А перед этим говорил: «Ростов – это мой дом, моя жизнь, мы все из Ростова». Только начали финансовую проверку в клубе – сразу все помчались оттуда. Если Карпин убегал из «Ростова», как начали финансовую проверку клуба, значит, «его нос тоже где-то торчит».

В принципе, долги «Ростова» ещe больше, чем у «Химок». Только «Химки» не пустили, а «Ростову» дали закрыть бумагами. Странно, что все футболисты вдруг тоже стали распродаваться: Комличенко, Осипенко, Вахания. Все говорили про «Крылья». А чем отличается «Ростов»? Тоже получается, что вся команда взяла и снялась. Карпина я бы назвал не тренером, а футбольным бизнес-деятелем, который приватизировал сборную, и вызывает тех, с кем договорился», – сказал Селюк.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Селюк Дмитрий
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Комментарии (18)
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bashnat013
1749932448
Селюка как агента переехали!Да таких селюков гнать надо из футбола!специалист нашелся
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Интерес
1749933671
ВАлера из той же обоймы торгашей,что и Селюк.Специализация другая.
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САДЫЧОК
1749935962
Да уж и как тренер 0 с трофеями 0 и как чел 0!
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boris63
1749936004
Селюк сам ещё та гнида.
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The only one
1749953980
Распил прошёл без селюка. Обиделся...
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АЛЕКС 58
1749961833
Селюк конечно ещё тот подонок,но про пуделя сказал верно.
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crf57
1749967918
Селюк! Когда уже ты закроешь свой вонючий рот! Сам конченый подонок и всех такими же считает!
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andr45
1749969601
«Карпин бизнес-деятель», причем бездарный) Как известно, его предпринимательская деятельность потерпела крах и, если бы не Федун, который оплатил его долги, то был бы Валера типичным нищебродом) В «Спартаке» же Карпуша развернулся) С лета 2008 года по март 2014 привел в «Спартак» 39 игроков, из которых 28 его покинули. Кроме того, на момент отставки главного тренера 11 футболистов находились в аренде в других клубах. Всего же на никчемные трансферы Карпуша потратил 270 (ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ) миллионов евро. Так что «Динамо» ждет серьезная реконструкция)
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Ивантеевец
1749973121
А не из-за таких ли деятелей как Селюк и Паша Андреев у нас такая беспросветная жопа в футболе. Еще дважды посмотреть кто хуже - Валера или агентская мафия.
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Vitaga
1749978898
похоже на бред
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