Селюк: «Карпин не тренер, а бизнес-деятель, приватизировавший сборную и вызывающий тех, с кем договорился»

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на назначение Валерия Карпина в «Динамо».

Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.

Карпин сменил уволенного Марцела Личку.

Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

«Меня очень разочаровал сам Карпин, как человек, когда бросил команду за три дня до начала весенней части чемпионата, говоря, что он устал, хотя пробыл два месяца в Дубае на сборах. И так он устал, что аж два месяца не мог дотянуть до конца сезона. Как только продали Глебова – замаячило «Динамо». Я не удивлюсь, что когда продавали Глебова, двигали Личку.

Сразу и силы появились, и усталость ушла куда-то, уже не надо так сосредотачиваться на сборной. От этого тошнит. А перед этим говорил: «Ростов – это мой дом, моя жизнь, мы все из Ростова». Только начали финансовую проверку в клубе – сразу все помчались оттуда. Если Карпин убегал из «Ростова», как начали финансовую проверку клуба, значит, «его нос тоже где-то торчит».

В принципе, долги «Ростова» ещe больше, чем у «Химок». Только «Химки» не пустили, а «Ростову» дали закрыть бумагами. Странно, что все футболисты вдруг тоже стали распродаваться: Комличенко, Осипенко, Вахания. Все говорили про «Крылья». А чем отличается «Ростов»? Тоже получается, что вся команда взяла и снялась. Карпина я бы назвал не тренером, а футбольным бизнес-деятелем, который приватизировал сборную, и вызывает тех, с кем договорился», – сказал Селюк.