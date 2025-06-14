Реакция Семина на Карпина в «Динамо»

Юрий Семин высказался о том, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».

«Я считаю, что это очень хороший переход, интересный. Особенно для «Динамо». У Карпина есть огромная мотивация выиграть что-нибудь в чемпионате России. У «Динамо» давно такая мотивация. Я думаю, что их интересы по завоеванию чемпионства совпали.

Состав «Динамо» соответствует их задачам. Достаточное количество квалифицированных игроков в команде. Есть очень перспективные молодые ребята, причeм хорошего качества. Я думаю, что совмещать работу в сборной и в команде – это нормально. Если учитывать сегодняшнюю ситуацию, конечно. Официальных матчей у сборной нет», – сказал Сeмин.