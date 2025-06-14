Агента Осипенко уличили в использовании «Зенита» в корыстных целях

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов прокомментировал решение Максима Осипенко сменить «Ростов» на «Динамо».

«Все ясно. «Зенит» тупо использовали агенты для того, чтобы вытрясти из «Динамо» условия получше – зарплату/подъемные/агентские побольше.

Осипенко правда не нужен «Зениту», а Валерий Карпин наверняка хочет взять к себе как можно больше ростовских», – написал Чернов.