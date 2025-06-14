Экс-нападающий «Зенита»: «Переход Соболева больше ослабил команду, чем Луиса Энрике»

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Николаев отреагировал на слова вингера петербуржцев Луиса Энрике, который сказал, что хотел в зимнее трансферное окно остаться в «Ботафого», а не переходить в российский клуб. Бразилец также выразил желание вернуться в команду из Рио-де-Жанейро.

– Зачем петербуржцы взяли немотивированного игрока?

– На тот момент была такая ситуация, что уходил Клаудиньо, готовился к трансферу Вендел. «Зениту» нужно было какое-то усиление в полузащиту. Луис Энрике – перспективный футболист. Я не увидел по весенней части сезона, что он был не мотивирован. Энрике – активный футболист, который и сейчас помог, и в дальнейшем, надеюсь, поможет.

– Можно ли сказать, что блеклая игра Луиса Энрике стала причиной отсутствия чемпионского титула по итогам сезона? Два гола и два ассиста в 11 матчах в РПЛ, от него ждали большего.

– Я не скажу, что это блеклая игра. Любой футболист, когда приходит в новую команду, не может с листа начать забивать. Только Глушенков смог перейти и сразу настрелять семь голов. Это получается не у всех. Есть и такие футболисты как Соболев. Больше его переход в команду ослабил «Зенит» и не дал ему стать чемпионом, чем блеклая игра Луиса Энрике.

– Какова вероятность, что Луис Энрике станет токсичным активом? А именно, перестанет играть в полную силу, и «Зенит» уже не сможет выручить за него потраченные деньги?

– Для чего ему это нужно? Луис Энрике – молодой пацан.Ему нужно играть и показывать себя для того, чтобы получать деньги и в дальнейшем перейти в более сильную команду.

Я не думаю, что его устраивает ситуация, при которой он находится в «Зените» и сидит на лавке из-за нежелания нормально играть. Такой исход для него не является хорошим. Ему не 32-33 года, чтобы получать удовольствие от нахождения в сильной команде и думать о завершении карьеры. Луису Энрике нужно показывать себя каждый день. Никаких проблем с мотивацией у него не будет.