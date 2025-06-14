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  • Экс-нападающий «Зенита»: «Переход Соболева больше ослабил команду, чем Луиса Энрике»

Экс-нападающий «Зенита»: «Переход Соболева больше ослабил команду, чем Луиса Энрике»

Сегодня, 16:18
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Экс-нападающий «Зенита» Андрей Николаев отреагировал на слова вингера петербуржцев Луиса Энрике, который сказал, что хотел в зимнее трансферное окно остаться в «Ботафого», а не переходить в российский клуб. Бразилец также выразил желание вернуться в команду из Рио-де-Жанейро.

– Зачем петербуржцы взяли немотивированного игрока?

– На тот момент была такая ситуация, что уходил Клаудиньо, готовился к трансферу Вендел. «Зениту» нужно было какое-то усиление в полузащиту. Луис Энрике – перспективный футболист. Я не увидел по весенней части сезона, что он был не мотивирован. Энрике – активный футболист, который и сейчас помог, и в дальнейшем, надеюсь, поможет.

– Можно ли сказать, что блеклая игра Луиса Энрике стала причиной отсутствия чемпионского титула по итогам сезона? Два гола и два ассиста в 11 матчах в РПЛ, от него ждали большего.

– Я не скажу, что это блеклая игра. Любой футболист, когда приходит в новую команду, не может с листа начать забивать. Только Глушенков смог перейти и сразу настрелять семь голов. Это получается не у всех. Есть и такие футболисты как Соболев. Больше его переход в команду ослабил «Зенит» и не дал ему стать чемпионом, чем блеклая игра Луиса Энрике.

– Какова вероятность, что Луис Энрике станет токсичным активом? А именно, перестанет играть в полную силу, и «Зенит» уже не сможет выручить за него потраченные деньги?

– Для чего ему это нужно? Луис Энрике – молодой пацан.Ему нужно играть и показывать себя для того, чтобы получать деньги и в дальнейшем перейти в более сильную команду.

Я не думаю, что его устраивает ситуация, при которой он находится в «Зените» и сидит на лавке из-за нежелания нормально играть. Такой исход для него не является хорошим. Ему не 32-33 года, чтобы получать удовольствие от нахождения в сильной команде и думать о завершении карьеры. Луису Энрике нужно показывать себя каждый день. Никаких проблем с мотивацией у него не будет.

  • «Зенит» приобрел 24-летнего Луиса Энрике в январе за 33 миллиона евро.
  • В петербургском клубе бразилец провел 14 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • Его контракт с российским клубом рассчитан до конца 2028 года.
  • 28-летний Александр Соболев в сезоне-2024/25 сыграл за «Зенит» в 31 встрече, отметился 7 голами и 3 ассистами.
  • Петербургский клуб приобрел форварда у «Спартака» в августе прошлого года за 10 миллионов евро.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Энрике Луис
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Комментарии (1)
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FWSPM
1749911343
как можно сравнивать бывшего короля америки с сашкой соболевым? совсем чокнулись уже))
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