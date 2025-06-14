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Ташуев раскритиковал назначение Карпина в «Динамо»

Сегодня, 14:30
6

Сергей Ташуев недоволен тем, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».

  • Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.
  • Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
  • Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
  • До февраля Карпин работал в «Ростове».

«Карпин – очень опытный тренер, он поработал около шести лет в «Ростове».

Не помешает ли ему работа на два фронта? Здесь, конечно, вопрос интересный, на самом деле. Я считаю, что это неправильно, при всeм уважении, сидеть на двух стульях – неправильно.

Национальная сборная – это огромный вклад в работу, даже учитывая, что сборная играет товарищеские матчи. Это неправильно; нигде в мире такого нет.

В любом случае нужен специалист, который полностью освобождeн и качественно работает», – сказал Ташуев.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Ташуев Сергей Карпин Валерий
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Комментарии (6)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1749901910
Как то жалобно выглядят все его речи.Возьми Аланию и подними ее до былых высот,будет тебе почет и уважуха.А пока нет у тебя никаких заслуг,даже на решающий стыковой матч не поехал,ушел из клуба в ответственный момент.
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Цугундeр
1749902228
Шёл бы ты, "по семейным причинам", куда обычно.
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Интерес
1749902333
А баба Яга из РФС-ЗА!
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subbotaspartak
1749904084
Все кроме РФС плюют на совмещение, я наверное тоже...
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да помойка, да позор
1749904975
вот чудак, сам полный ноль,а все бубнит
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The only one
1749905863
Полный ноль, а туда же- критиковать...
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