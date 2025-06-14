Ташуев раскритиковал назначение Карпина в «Динамо»

Сергей Ташуев недоволен тем, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».

Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.

Карпин сменил уволенного Марцела Личку.

Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

До февраля Карпин работал в «Ростове».

«Карпин – очень опытный тренер, он поработал около шести лет в «Ростове».

Не помешает ли ему работа на два фронта? Здесь, конечно, вопрос интересный, на самом деле. Я считаю, что это неправильно, при всeм уважении, сидеть на двух стульях – неправильно.

Национальная сборная – это огромный вклад в работу, даже учитывая, что сборная играет товарищеские матчи. Это неправильно; нигде в мире такого нет.

В любом случае нужен специалист, который полностью освобождeн и качественно работает», – сказал Ташуев.