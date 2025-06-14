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  • Мостовой: «Если Семак возьмет титул с «Факелом», лично пробегусь голым по улице»

Мостовой: «Если Семак возьмет титул с «Факелом», лично пробегусь голым по улице»

Сегодня, 13:13
17

Александр Мостовой высказался о российских тренерах.

– Кто из отечественных наставников вам импонирует?

– Нет таких. У каждого своя жизнь.

Кого могу назвать лучшим тренером завершившегося сезона РПЛ? Я по таким критериям их не оцениваю.

Какого специалиста вообще следует считать хорошим? Сегодня ты можешь дать результат, а через пару месяцев тебя уберут. Выходит, теперь он плохой?

– Сергея Семака многие упрекали в том, что не смог принести «Зениту» трофеи в юбилейном году. Его было за что ругать или специалист достиг максимума?

Ну вот поставьте Семака в «Факел». Разве он возьмeт с воронежцами титул? Если решит данную задачу – лично пробегусь голым по улице.

Но такого не будет. В футболе давным-давно всe придумано. А результаты петербуржцев в минувшем сезоне – провал.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Семак Сергей Мостовой Александр
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Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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The only one
1749897856
Срочно Семака и весь состав Зенита перевести в Факел, сделать его недостающей командой РПЛ, спонсорство газпрёма- на полную. Уж очень хочется, чтобы обещание шута исполнилось...
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Айболид
1749898213
Ох уж эти испанско-спартаковские забавы !
Ответить
FWSPM
1749899295
нестолетний провал! кто виноват и что делать?
Ответить
Круче чем вареные яица
1749901694
Не надо рисковать. Все запомнили, главное, чтобы Семак не тренировал Факел.
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Цугундeр
1749902809
Никто не хочет видеть царские опрелости и натоптыши..
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1749902907
Эксгибиционист Царь))).
Ответить
k611
1749903085
Пробежится в плаще на голое тело
Ответить
да помойка, да позор
1749904008
вот зря ты о факеле, факел первый и правдиво сказал о бзените,фся страна это оценила
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Константин-Шапкин-google
1749907843
Ой Саня! Они же бзденит переименуют теперь в факел!
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Garrincha58
1749913511
не в защиту Семака, но с таким Факелом даже Гвардиола провалится
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