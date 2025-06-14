Мостовой: «Если Семак возьмет титул с «Факелом», лично пробегусь голым по улице»

Александр Мостовой высказался о российских тренерах.

– Кто из отечественных наставников вам импонирует?

– Нет таких. У каждого своя жизнь.

Кого могу назвать лучшим тренером завершившегося сезона РПЛ? Я по таким критериям их не оцениваю.

Какого специалиста вообще следует считать хорошим? Сегодня ты можешь дать результат, а через пару месяцев тебя уберут. Выходит, теперь он плохой?

– Сергея Семака многие упрекали в том, что не смог принести «Зениту» трофеи в юбилейном году. Его было за что ругать или специалист достиг максимума?

– Ну вот поставьте Семака в «Факел». Разве он возьмeт с воронежцами титул? Если решит данную задачу – лично пробегусь голым по улице.

Но такого не будет. В футболе давным-давно всe придумано. А результаты петербуржцев в минувшем сезоне – провал.