Аленичев оценил перспективы Карпина в «Динамо»

Дмитрий Аленичев высказался о том, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».
- Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
- До февраля Карпин работал в «Ростове».
«У Карпина будут серьезные конкуренты в лице ЦСКА, «Спартака», «Краснодара» и «Зенита». Откуда мы знаем, получится или нет?
Стоило ли дать шанс Гусеву? Думаю, об этом рано говорить. Если бы у «Динамо» были менее амбициозные задачи, тогда можно было бы дать ему проверить свои силы.
Думаю, что руководство «Динамо» считало большим риском оставить главным Гусева», – заявил Аленичев.
Источник: «Спорт-Экспресс»