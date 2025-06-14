Аленичев оценил перспективы Карпина в «Динамо»

Дмитрий Аленичев высказался о том, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».

Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.

Карпин сменил уволенного Марцела Личку.

Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

До февраля Карпин работал в «Ростове».

«У Карпина будут серьезные конкуренты в лице ЦСКА, «Спартака», «Краснодара» и «Зенита». Откуда мы знаем, получится или нет?

Стоило ли дать шанс Гусеву? Думаю, об этом рано говорить. Если бы у «Динамо» были менее амбициозные задачи, тогда можно было бы дать ему проверить свои силы.

Думаю, что руководство «Динамо» считало большим риском оставить главным Гусева», – заявил Аленичев.