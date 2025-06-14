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  • Мостовой подробно объяснил, почему считает Мусаева «нефутбольным человеком»

Мостовой подробно объяснил, почему считает Мусаева «нефутбольным человеком»

Сегодня, 11:00
3

Александр Мостовой рассказал, почему не признает навыки главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, несмотря на выигранное чемпионство.

  • Мостовой называет Мусаева «нефутбольным человеком», поскольку тренер не играл на профессиональном уровне.

«Никогда не меняю своe мнение. Если человек нефутбольный, он им и останется.

Давайте позовeм сейчас Мусаева поиграть. Да он не поймeт, как остановить мяч.

Я не знаю, кто это такой. И в мире футбола его не знают. Спросите у него самого, играл ли он», – заявил Мостовой.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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Интерес
1749890139
Сколько можно приводить мнение ,об одном и том же? Мостовой-прошлое футбола,а Мусаев-настоящее.Пусть и дальше продолжает "наслаждаться жизнью" и гадить на голову других.Сейчас он-ноль.Хоть ещё три бумажки тренерские получит,которые сам же объявляет никчемными.
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The only one
1749890415
Был неплохой футболист- Мостовой... Стал околофутбольный шут гороховый. Ещё своими высказываниями не уважающий прежде всего сам себя.
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Учитель33
1749890894
Про Моуринью и к примеру Слуцкого ,этот непризнанный гений не слышал,...
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