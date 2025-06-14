Мостовой подробно объяснил, почему считает Мусаева «нефутбольным человеком»

Александр Мостовой рассказал, почему не признает навыки главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, несмотря на выигранное чемпионство.
- Мостовой называет Мусаева «нефутбольным человеком», поскольку тренер не играл на профессиональном уровне.
«Никогда не меняю своe мнение. Если человек нефутбольный, он им и останется.
Давайте позовeм сейчас Мусаева поиграть. Да он не поймeт, как остановить мяч.
Я не знаю, кто это такой. И в мире футбола его не знают. Спросите у него самого, играл ли он», – заявил Мостовой.
Источник: RT