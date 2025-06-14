Мостовой подробно объяснил, почему считает Мусаева «нефутбольным человеком»

Александр Мостовой рассказал, почему не признает навыки главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, несмотря на выигранное чемпионство.

Мостовой называет Мусаева «нефутбольным человеком», поскольку тренер не играл на профессиональном уровне.

«Никогда не меняю своe мнение. Если человек нефутбольный, он им и останется.

Давайте позовeм сейчас Мусаева поиграть. Да он не поймeт, как остановить мяч.

Я не знаю, кто это такой. И в мире футбола его не знают. Спросите у него самого, играл ли он», – заявил Мостовой.