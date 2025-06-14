Карпин ответил на претензии за спартаковское прошлое

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о том, что в новом клубе его могут упрекать за спартаковское прошлое.
– Вы футболист со спартаковским прошлым. В этой связи Олег Романцев пожелал вам пройти дорогой Константина Бескова, который, будучи динамовцем, привел к трофеям «Спартак».
– Дай бог, чтобы так было. Было спартаковское прошлое, было ростовское прошлое, если мы говорим уже про тренерскую карьеру, в игроцкой карьере был и «Реал Сосьедад» пять лет.
То есть по времени игрока в «Реал Сосьедаде» и «Сельте» я провел больше времени, чем, допустим, в «Спартаке». Поэтому здесь не вижу никаких вопросов о спартаковской, динамовской или наоборот.
- Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
- До февраля Карпин работал в «Ростове».
Источник: телеграм-канал «Динамо»