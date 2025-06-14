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Карпин ответил на претензии за спартаковское прошлое

Сегодня, 09:55
3

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о том, что в новом клубе его могут упрекать за спартаковское прошлое.

– Вы футболист со спартаковским прошлым. В этой связи Олег Романцев пожелал вам пройти дорогой Константина Бескова, который, будучи динамовцем, привел к трофеям «Спартак».

– Дай бог, чтобы так было. Было спартаковское прошлое, было ростовское прошлое, если мы говорим уже про тренерскую карьеру, в игроцкой карьере был и «Реал Сосьедад» пять лет.

То есть по времени игрока в «Реал Сосьедаде» и «Сельте» я провел больше времени, чем, допустим, в «Спартаке». Поэтому здесь не вижу никаких вопросов о спартаковской, динамовской или наоборот.

  • Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
  • Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
  • Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
  • До февраля Карпин работал в «Ростове».

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Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Карпин Валерий
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Комментарии (3)
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Vratarь
1749890245
Надо было сказать по-карпински:"Было и чё? Не первый раз женат, а вы?". Короче, сколько ещё это прошлого века детский сад будет подогреваться? Спартаковец-динамовец-преданность цветам... Меру-то надо знать - 21 век, чай, на дворе.
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Интерес
1749891737
А вышел из ЦСКА.В современном мире прошлое "гражданство"-повод для воспоминаний,не более того.А Родина там,где слаще кормят и поят.И чем выше финансовый статус и амбиции,тем легче даётся "смена гражданства".Это сельчанин до смертного часа цепляется за свои шесть соток,да городской люмпен за своё единственное жильё-оболганную хрущёвку,доставшуюся ему(и выстраданную долгим ожиданием!)от советского государства.А эти-о-го-го!
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Plyash
1749896342
Да уж , в семидесятых Спартак блистал при Бескове , пришло время возвращать долг Динамовцам . Даже страшно напоминать , когда Динамо было чемпионом . Валера , не посрами , порадуй старенького Льва Лещенко .
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