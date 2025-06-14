Самый дорогой легионер «Ростова» передумал уходить из клуба

Жулио Сезар Гранжа, агент нападающего «Ростова» Роналдо, сообщил, что его клиент останется в клубе РПЛ.
В начале июня представитель 24-летнего бразильца анонсировал его уход.
«Роналдо отдыхает и готовится к сборам с «Ростовом».
У нас нет никаких предложений от других команд, он остается в российском клубе», – сказал агент.
- Роналдо провел в «Ростове» 1,5 года.
- Статистика правого вингера: 51 матч, 12 голов, 6 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 4 млн евро. Больше в команде только у Максима Осипенко (5 млн евро).
Источник: «Спорт-Экспресс»