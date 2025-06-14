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  • Самый дорогой легионер «Ростова» передумал уходить из клуба

Самый дорогой легионер «Ростова» передумал уходить из клуба

Сегодня, 01:11

Жулио Сезар Гранжа, агент нападающего «Ростова» Роналдо, сообщил, что его клиент останется в клубе РПЛ.

В начале июня представитель 24-летнего бразильца анонсировал его уход.

«Роналдо отдыхает и готовится к сборам с «Ростовом».

У нас нет никаких предложений от других команд, он остается в российском клубе», – сказал агент.

  • Роналдо провел в «Ростове» 1,5 года.
  • Статистика правого вингера: 51 матч, 12 голов, 6 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 4 млн евро. Больше в команде только у Максима Осипенко (5 млн евро).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Роналдо
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