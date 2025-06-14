Самый дорогой легионер «Ростова» передумал уходить из клуба

Жулио Сезар Гранжа, агент нападающего «Ростова» Роналдо, сообщил, что его клиент останется в клубе РПЛ.

В начале июня представитель 24-летнего бразильца анонсировал его уход.

«Роналдо отдыхает и готовится к сборам с «Ростовом».

У нас нет никаких предложений от других команд, он остается в российском клубе», – сказал агент.