Карпин ответил, как «Динамо» будет играть при нем

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин рассказал об игровых принципах, которые он будет прививать команде.

– К какому футболу будете стремиться в «Динамо»? Какой футбол хотите показывать с клубом?

– Такой же, в принципе, как мы видим, допустим, в сборной. То есть стремимся к тому, что будет у нас интенсивный прессинг, интенсивный возврат в оборону, интенсивно или быстро выбегать в атаку.

То есть все эти вещи, агрессия – не в плане, что мы кого-то будем бить, а [что будем] агрессивно играть в обороне и атаке, агрессивно атаковать – это значит нацеленность на ворота.