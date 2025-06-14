Карпин ответил, как «Динамо» будет играть при нем

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин рассказал об игровых принципах, которые он будет прививать команде.
– К какому футболу будете стремиться в «Динамо»? Какой футбол хотите показывать с клубом?
– Такой же, в принципе, как мы видим, допустим, в сборной. То есть стремимся к тому, что будет у нас интенсивный прессинг, интенсивный возврат в оборону, интенсивно или быстро выбегать в атаку.
То есть все эти вещи, агрессия – не в плане, что мы кого-то будем бить, а [что будем] агрессивно играть в обороне и атаке, агрессивно атаковать – это значит нацеленность на ворота.
- Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
- До февраля Карпин работал в «Ростове».
Источник: телеграм-канал «Динамо»