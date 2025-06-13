Ловчев предостерег Карпина после назначения в «Динамо»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о том, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».

– Болельщики могут говорить: «Ой, в «Динамо» пришел спартаковский человек». Но это все надо отбросить давно. Это все надо давно забыть и похерить. Это все работа людей.

Все забывают одну вещь. Спартаковские болельщики, например, считают Бескова очень «красно‑белым» человеком, который приводил команду к титулам и ставил хороший футбол.

Но Бесков работал и в «Торпедо», и в «Динамо», и в «Локомотиве», и в ЦСКА, и в «Спартака»! Что‑то никто это не сопоставляет.

Что касается самого Карпина, он вырос как тренер – однозначно. Но когда‑то Николая Петровича Старостина спросили, как определить значимость тренера, насколько он хороший или плохой. Он ответил: «По победам».

Карпин же ничего нигде не выиграл. И вот теперь у него есть возможность и другие условия, другие деньги, другой состав. Для него это будет часом Х.

Это в сборной вызывать множество игроков за два года, а говорить при этом что хочешь. Но если у него не получится в «Динамо», шлейф этот будет за ним везде.

И дальше его будут звать уже не «Локомотив», «Спартак» и «Зенит», а «Нижний Новгород», «Факел» и так далее по списку. Потому что тренер ценен победами.

– Вам верится, что Карпин способен привести «Динамо» к титулу?

– Очень трудно сказать. Следующий сезон – празднование столетия «Зенита». Третье место же Личка уже занимал. «Динамо» заждалось трофеев. Думаю, сейчас под Карпина можно покупать игроков и прочее.

Тут же Карпин приходит с неким шлейфом: «Берем нашего русского тренера, чтобы стать чемпионом». И по крайней мере первое время ему будет оказываться огромная помощь.

Я не могу сказать, точно ли получится. Пока не видел какой‑то команды, которая так бы здорово играла у него… Но и игроки были везде средние. А тут они будут сильнее, вопросов нет.

Более того, некоторых из них он уже тренировал – кого‑то в сборной, кого‑то в «Ростове». Так что идет не на незнакомое место.