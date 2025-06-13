Комментарий РФС по назначению Карпина в «Динамо»

Пресс-служба РФС опубликовала заявление в связи с назначением главного тренера сборной России Валерия Карпина в «Динамо».

«РФС согласовал работу Валерия Карпина в «Динамо». Вчера мы получили соответствующий запрос от клуба, на который со стороны РФС был дан положительный ответ.

Как мы говорили ранее, на данном этапе РФС не возражает против совмещения тренером работы в сборной и клубе.

При этом контракт Валерия Карпина с клубом предусматривает приоритет его работы в национальной команде России», – говорится в комментарии РФС.