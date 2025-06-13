Заявление игроков сборной Ирана об израильской атаке

Футболисты сборной Ирана осудили военную атаку Израиля в ночь на 13 июня.

Израильтяне нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по военным и инфраструктурным объектам, в том числе ядерным.

Были атакованы более 100 целей на иранской территории.

В результате не менее 78 человек погибли, еще 329 пострадали.

«Мы, члены сборной Ирана по футболу, решительно осуждаем преступный акт жесткого и агрессивного нападения детоубийственного сионистского режима на священную землю Ирана и подчеркиваем национальную солидарность и сплоченность в интересах защиты безопасности, независимости и территориальной целостности страны.

Мы поддерживаем великую иранскую нацию и мужественные иранские вооруженные силы и воздаем честь мученикам и достопочтенной иранской нации.

Дети нации, входящие в национальную сборную по футболу, будут с гордостью нести иранский флаг на спортивном поле, и, вдохновленные путем мучеников, они не будут колебаться ни минуты, сражаясь за честь и авторитет нашего любимого Ирана», – говорится в заявлении.