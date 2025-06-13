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Заявление игроков сборной Ирана об израильской атаке

Вчера, 20:56
10

Футболисты сборной Ирана осудили военную атаку Израиля в ночь на 13 июня.

  • Израильтяне нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по военным и инфраструктурным объектам, в том числе ядерным.
  • Были атакованы более 100 целей на иранской территории.
  • В результате не менее 78 человек погибли, еще 329 пострадали.

«Мы, члены сборной Ирана по футболу, решительно осуждаем преступный акт жесткого и агрессивного нападения детоубийственного сионистского режима на священную землю Ирана и подчеркиваем национальную солидарность и сплоченность в интересах защиты безопасности, независимости и территориальной целостности страны.

Мы поддерживаем великую иранскую нацию и мужественные иранские вооруженные силы и воздаем честь мученикам и достопочтенной иранской нации.

Дети нации, входящие в национальную сборную по футболу, будут с гордостью нести иранский флаг на спортивном поле, и, вдохновленные путем мучеников, они не будут колебаться ни минуты, сражаясь за честь и авторитет нашего любимого Ирана», – говорится в заявлении.

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Источник: сайт Иранской лиги
Азия Иран
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Комментарии (10)
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Айболид
1749838073
А где тутошняя бандеровская профурсетка - "херос"(он же "феникс" , он же "qwertyцукен"...) ? Чаво израильскую агрессию не клеймит ? Где принципиальность в его "борьбе за мир" ?
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Тинез Розоп
1749845529
Ответку уже получили…( купол не помог)
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кайрос
1749847592
Прикольно.Я ишо ничо не написал---а тута уже стока возбудившихся. Гы гы пы.сы смотрите комменты ниже.
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