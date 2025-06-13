Только один клуб РПЛ попал в топ-100 популярных команд мира в соцсетях

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил список самых популярных клубов мира в соцсетях.

В топ-100 попал только один российский клуб – «Зенит».

Список лучших выглядит так.

1. «Реал» – 473,7 миллиона подписчиков по сумме всех соцсетей.

2. «Барселона» – 427,4.

3. «Манчестер Юнайтед» – 233,6.

4. «ПСЖ» – 199,4.

5. «Манчестер Сити» – 179,5.

6. «Ювентус» – 174,9.

7. «Ливерпуль» – 166,7.

8. «Челси» – 152,9.

9. «Бавария» – 149,1.

10. «Арсенал» – 114,1.

68. «Зенит» – 10,4.