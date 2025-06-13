«Динамо» креативно анонсировало назначение Карпина

«Динамо» в ближайшее время объявит имя нового главного тренера.

Клубная пресс-служба выложила видео-анонс, намекающий на назначение Валерия Карпина.

В ролике на фасаде «ВТБ Арены» сначала появилась надпись «Кто главный тренер «Динамо»?», затем – «22:00», а в конце – логотип Первого канала.

Все это сопровождается фрагментом арии Германа из оперы «Пиковая дама», звучащим также в заставке передачи «Что? Где? Когда?»: «Что наша жизнь? Игра!»

Карпин участвует в играх «Что? Где? Когда?» с марта.