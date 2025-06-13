Ташуев: «Я буду очень уверенно тренировать «Спартак»

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев призвал российские клубы больше доверять отечественным специалистам.

«Мы, российские специалисты, в основном работаем с командами, занимающими низкие позиции в таблице, а топ-команды почему-то доверяют иностранцам.

Вы поставьте хорошего иностранца, например, Деяна Станковича, в «Факел» и попробуйте что-нибудь сделать, а я буду очень уверенно тренировать «Спартак».

У нас есть хорошие российские специалисты, опытные, с хорошими знаниями, но топ-клубы нам не доверяют.

Я не говорю, чтобы только наши тренеры работали, но и доверяйте своим в том числе!» – сказал Ташуев, покинувший «Ахмат» 28 мая по собственному желанию.