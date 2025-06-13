Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Рабинер прокомментировал трансфер Даку в «Зенит»

Сегодня, 16:32
7

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о предстоящем трансфере Мирлинда Даку из «Рубина» в «Зенит».

  • 27-летний Даку в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
  • По данным «РБ Спорт», сумма трансфера албанца составит 8,5 миллиона евро плюс бонусы за достижения игрока и клуба. Суммарно казанцы смогут заработать более 10 миллионов евро.
  • Сообщалось, что Даку пройдет медосмотр в «Зените» в воскресенье.

«Даку, судя по всему, в «Зените». С одной стороны, на бумаге это мощно. Прекрасный форвард с комплексом всех необходимых игроку этого амплуа качеств, один из сильнейших в РПЛ.

С другой – там и так нападающих полная кошелка. Каждый из форвардов – по определению эгоист, и когда кто-то из них окажется глухо на лавке, это «подарит» раздевалке жестко недовольных людей. И кто-то из двоих – либо Соболев, либо Кассьерра – точно отправится на выход.

Думаю, таким людям, как Даку, нужно стопроцентное доверие, как в «Рубине», и тогда они раскрываются по полной. Когда же они оказываются в обстановке жесткой конкуренции за место в составе – ой не знаю, как планшет себя Мирлинд при таком раскладе.

С третьей – отношения Даку с сербами в «Зените» после прошлогоднего инцидента на Евро, когда Мирлинд после ничьей Албании с Хорватией выдал в мегафон оскорбительные заряды в адрес сербов и северных македонцев и схватил двухматчевую дисквалификацию – могут превратиться в коктейль Молотова для «Зенита». Будет ли счастлив тот же Эракович появлению в команде такого человека?

И ершистых в «Зените» хватает. Представляю слово за слово у Даку с Глушенковым – ух, что из этого может получиться. Зато если сдружатся и захотят помогать друг другу на поле – тандем может получиться классный.

В общем, всe может получиться «не так однозначно».

Но «Зенит», по крайней мере, сразу включился в межсезонье после бестрофейного сезона. Жерсон, Даку...

«Локомотив» переподписал Батракова и Сильянова, подписал Комличенко. «Динамо» берет Осипенко.

«Спартак», ау!» – написал Рабинер.

Еще по теме:
Шаронов объяснил желание «Зенита» купить Даку 4
«Рубин» получит процент от дальнейшей продажи Даку «Зенитом» 5
Попов сказал, кто сильнее – Даку или Соболев 2
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Даку Мирлинд
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bozigit
1749823024
За чем тренер такой команде?
Ответить
Круче чем вареные яица
1749823136
А можно Соболев и Кассьера на выход. Это 2 шланга, которые не понимают, как оказались на поле, просто заблудились.
Ответить
да помойка, да позор
1749824841
трудно будет великому тренеру работать со шлангами, но он найдет выход, и пойдет своей дорогой
Ответить
Интерес
1749826139
"...обстановке жесткой конкуренции за место в составе – ой не знаю, как планшет себя Мирлинд при таком раскладе." ПОдсказчик подвёл бомбардир,подсунув ПЛАНШЕТ вместо ПОКАЖЕТ.
Ответить
R_a_i_n
1749831775
Фашик в клубе без не.гров. Очень любопытно.
Ответить
Тинез Розоп
1749835298
Соболя в Оренбург. Там ему место…
Ответить
Главные новости
Неймар получил предложение от европейского клуба
20:00
Раскрыта схема, как «Зенит» выкупит Жерсона у «Фламенго» в обход санкций
19:48
4
Еще один российский клуб хотел назначить Личку
19:35
Агент Тикнизяна объяснил, почему Наир выбрал «Црвену Звезду»
18:56
4
Федотов может вернуться в клуб, в котором работал 7 лет
18:40
1
«Барселона» может взять кредит на покупку нового вратаря
18:30
3
Шпилевский назвал три клуба РПЛ, с которыми вел переговоры
18:16
2
Ташуев: «Я буду очень уверенно тренировать «Спартак»
17:45
11
Раскрыта зарплата Бакаева в «Локомотиве»
17:25
3
Реакция Кирьякова на готовящийся трансфер Заболотного в «Спартак»
17:05
10
Все новости
Все новости
Тарханов недоволен выбором нового тренера ЦСКА
20:16
Булыкин прокомментировал арест Промеса
19:19
1
Шпилевский назвал три клуба РПЛ, с которыми вел переговоры
18:16
2
Ташуев: «Я буду очень уверенно тренировать «Спартак»
17:45
11
Раскрыта зарплата Бакаева в «Локомотиве»
17:25
3
Реакция Кирьякова на готовящийся трансфер Заболотного в «Спартак»
17:05
10
Стала известна зарплата Веры в «Локомотиве»
16:42
1
Рабинер прокомментировал трансфер Даку в «Зенит»
16:32
7
Стало известно, сколько «Спартак» может получить за Барко
16:01
14
Фанаты «Зенита» посмеялись над арестом Промеса
15:41
12
«Краснодар» определился с новым вратарем, который заменит Агкацева
15:13
12
ЦСКА определился с новым тренером
14:59
16
Моссаковский: «Никаких денег ЦСКА за Влашича не получит, решение CAS позволяет «Вест Хэму» не платить»
14:54
4
Реакция ЦСКА на решение CAS по Влашичу: клуб «крайне разочарован»
14:45
6
Мостовой: «Молодые футболисты, свои воспитанники – нужно забыть эти определения, это всe в прошлом!»
14:30
5
Суд принял решение по делу ЦСКА против «Вест Хэма»
14:28
1
Игрок «Зенита» рассказал, что хочет вернуться в прежний клуб
14:19
14
Бояринцев – о работе Станковича в «Спартаке»: «4-5-е места можно занимать и со своими воспитанниками»
14:14
12
Юсупов – о чемпионстве «Краснодара»: «Они тоже тратят много денег»
14:06
3
«Фламенго» не получал уведомлений от «Зенита» о выплате отступных за Жерсона
13:40
9
Мостовой – об отставке Гончаренко: «Одни и те же люди по 7-8 команд меняют по кругу»
13:23
6
В ЦСКА заинтересовались тренером из Беларуси
13:05
10
Пьянич поделился ожиданиями от выступлений ЦСКА в новом сезоне
12:40
7
Мор объяснил, почему болельщики «Динамо» должны быть довольны приходом Карпина
12:28
7
Гаджиев высказался о будущем тренера махачкалинского «Динамо», который остается без нового контракта
12:08
Названа сумма, за которую клубы РПЛ могут выкупить Сильянова
12:03
2
Пименов объяснил, почему совмещение Карпиным постов в клубе и сборной не станет проблемой
11:32
«Фламенго» сделал заявление по ситуации с продажей Жерсона
11:23
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 