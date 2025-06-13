Рабинер прокомментировал трансфер Даку в «Зенит»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о предстоящем трансфере Мирлинда Даку из «Рубина» в «Зенит».

27-летний Даку в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.

По данным «РБ Спорт», сумма трансфера албанца составит 8,5 миллиона евро плюс бонусы за достижения игрока и клуба. Суммарно казанцы смогут заработать более 10 миллионов евро.

Сообщалось, что Даку пройдет медосмотр в «Зените» в воскресенье.

«Даку, судя по всему, в «Зените». С одной стороны, на бумаге это мощно. Прекрасный форвард с комплексом всех необходимых игроку этого амплуа качеств, один из сильнейших в РПЛ.

С другой – там и так нападающих полная кошелка. Каждый из форвардов – по определению эгоист, и когда кто-то из них окажется глухо на лавке, это «подарит» раздевалке жестко недовольных людей. И кто-то из двоих – либо Соболев, либо Кассьерра – точно отправится на выход.

Думаю, таким людям, как Даку, нужно стопроцентное доверие, как в «Рубине», и тогда они раскрываются по полной. Когда же они оказываются в обстановке жесткой конкуренции за место в составе – ой не знаю, как планшет себя Мирлинд при таком раскладе.

С третьей – отношения Даку с сербами в «Зените» после прошлогоднего инцидента на Евро, когда Мирлинд после ничьей Албании с Хорватией выдал в мегафон оскорбительные заряды в адрес сербов и северных македонцев и схватил двухматчевую дисквалификацию – могут превратиться в коктейль Молотова для «Зенита». Будет ли счастлив тот же Эракович появлению в команде такого человека?

И ершистых в «Зените» хватает. Представляю слово за слово у Даку с Глушенковым – ух, что из этого может получиться. Зато если сдружатся и захотят помогать друг другу на поле – тандем может получиться классный.

В общем, всe может получиться «не так однозначно».

Но «Зенит», по крайней мере, сразу включился в межсезонье после бестрофейного сезона. Жерсон, Даку...

«Локомотив» переподписал Батракова и Сильянова, подписал Комличенко. «Динамо» берет Осипенко.

«Спартак», ау!» – написал Рабинер.