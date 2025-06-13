Журавель назвал главное событие межсезонья в РПЛ

Комментатор Тимур Журавель высказался об эволюции Валерия Карпина, который должен стать главным тренером «Динамо».

«Безусловно, назначение Валерия Карпина в «Динамо» – это главное событие межсезонья.

Карпин чуть больше 10 лет не работал в большой команде, и за это время он претерпел очень интересную и человеческую, и тренерскую эволюцию, при этом он не работал в топ‑команде, а в «Ростове» создавал несколько редакций вот таких футбольных разных очень коллективов. При этом при Карпине всегда были четкие игровые принципы, и мы всегда видели тренерскую руку в «Ростове».

Плюс появилась сборная, где тоже было видно, как Карпин увлечен процессом и как команда стала его командой – даже в неофициальных матчах это видно. В общем, вся эта десятилетняя эволюция теперь приводит Карпина к такой точке, когда он снова в топ‑команде и он снова в команде, которая претендует на чемпионство», – сказал Журавель.