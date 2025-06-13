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Журавель назвал главное событие межсезонья в РПЛ

Сегодня, 09:58
9

Комментатор Тимур Журавель высказался об эволюции Валерия Карпина, который должен стать главным тренером «Динамо».

«Безусловно, назначение Валерия Карпина в «Динамо» – это главное событие межсезонья.

Карпин чуть больше 10 лет не работал в большой команде, и за это время он претерпел очень интересную и человеческую, и тренерскую эволюцию, при этом он не работал в топ‑команде, а в «Ростове» создавал несколько редакций вот таких футбольных разных очень коллективов. При этом при Карпине всегда были четкие игровые принципы, и мы всегда видели тренерскую руку в «Ростове».

Плюс появилась сборная, где тоже было видно, как Карпин увлечен процессом и как команда стала его командой – даже в неофициальных матчах это видно. В общем, вся эта десятилетняя эволюция теперь приводит Карпина к такой точке, когда он снова в топ‑команде и он снова в команде, которая претендует на чемпионство», – сказал Журавель.

  • Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
  • Ожидается, что о назначении 56-летнего Карпина главным тренером «Динамо» будет официально объявлено в ближайшие дни.

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Эксклюзивные кадры с презентации Карпина в «Динамо» 15
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
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Комментарии (9)
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АЛЕКС 58
1749798134
Динамо станет вторым Ростовом. С тем же составом
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Круче чем вареные яица
1749799159
Я не понял, а когда тренировал топ команду?
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FFR
1749799444
Для кого-то главное событие, а для кого-то вообще не главное.
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Интерес
1749801925
Об этом "событии межсезонья" все знали почти с момента кидка его "Ростову". А вот бросок Гинера Лысым через бедро-это событие,не ожидаемое никем.
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АЛЕКС 58
1749811279
Главных два события! Побег пуделя из Ростова во время сезона,и кидок лысым цска.
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Vratarь
1749811503
Главное событие - кому кумовья разрешат играть в РПЛ
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