Агент Барбоза – о Дзюбе: «В 36 лет он мог бы играть в хорошей европейской команде»

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба до сих пор способен усилить какой-нибудь европейский клуб.
– Всегда говорил, что Дзюба – очень талантливый игрок. Даже когда были сомнения в нем, я продолжал говорить, что он еще может несколько лет играть на высоком уровне без проблем.
Это редкий футболист. Имеет большой опыт и может играть большую роль в каждой команде. Да, возраст есть возраст, но это не значит, что он не в состоянии показывать класс. Он может играть на том же высоком уровне, на котором играл и раньше.
– Дзюбе 36 лет и он сам обозначает, что будет дальше играть только в России и не поедет другие страны. Но на ваш взгляд, он мог бы усилить европейские клубы?
– Я думаю, да. У него есть еще потенциал для этого. Если бы он ставил такую цель, он бы мог играть в хорошей европейской команде.
- Даже в 36 лет Дзюба мог бы усилить какой‑нибудь европейский клуб. Есть команды, которые нуждаются в таком нападающем: сразу приходит и забивает.
- Нынешений контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2025/26.
- В минувшем сезоне 36-летний форвард провел за тольяттинцев 24 матча, забил 10 голов, отдал 7 передач.