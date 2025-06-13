Агент Барбоза – о Дзюбе: «В 36 лет он мог бы играть в хорошей европейской команде»

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба до сих пор способен усилить какой-нибудь европейский клуб.

– Всегда говорил, что Дзюба – очень талантливый игрок. Даже когда были сомнения в нем, я продолжал говорить, что он еще может несколько лет играть на высоком уровне без проблем.

Это редкий футболист. Имеет большой опыт и может играть большую роль в каждой команде. Да, возраст есть возраст, но это не значит, что он не в состоянии показывать класс. Он может играть на том же высоком уровне, на котором играл и раньше.

– Дзюбе 36 лет и он сам обозначает, что будет дальше играть только в России и не поедет другие страны. Но на ваш взгляд, он мог бы усилить европейские клубы?

– Я думаю, да. У него есть еще потенциал для этого. Если бы он ставил такую цель, он бы мог играть в хорошей европейской команде.