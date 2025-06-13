«Рубин» получит процент от дальнейшей продажи Даку «Зенитом»

Стало известно еще одно условие сделки по переходу нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Зенит». Казанцы получат процент от будущей продажи албанца петербуржцами.
Сообщается, что «Зенит» закрыл сделку по Даку, окончательно согласовав с «Рубином» все условия перехода.
- 27-летний Даку в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
- По данным «РБ Спорт», сумма трансфера албанца составит 8,5 миллиона евро плюс бонусы за достижения игрока и клуба. Суммарно казанцы смогут заработать более 10 миллионов евро.
- Сообщалось, что Даку пройдет медосмотр в «Зените» в воскресенье.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»