«Рубин» получит процент от дальнейшей продажи Даку «Зенитом»

Стало известно еще одно условие сделки по переходу нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Зенит». Казанцы получат процент от будущей продажи албанца петербуржцами.

Сообщается, что «Зенит» закрыл сделку по Даку, окончательно согласовав с «Рубином» все условия перехода.