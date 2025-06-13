Вендел может перейти в европейский клуб

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в один из клубов Турции. Сообщается, что бразилец близок к соглашению и в скором времени о сделке может быть объявлено официально.

27-летний бразилец провел в минувшем сезоне за «Зенит» 27 матчей, забил 2 гола, отдал 13 передач.

Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сорвался трансфер Вендела в «Ботафого» за 20 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.