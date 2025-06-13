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Вендел может перейти в европейский клуб

Сегодня, 07:50
1

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в один из клубов Турции. Сообщается, что бразилец близок к соглашению и в скором времени о сделке может быть объявлено официально.

  • 27-летний бразилец провел в минувшем сезоне за «Зенит» 27 матчей, забил 2 гола, отдал 13 передач.
  • Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года с возможностью продления еще на сезон.
  • Ранее сорвался трансфер Вендела в «Ботафого» за 20 миллионов евро.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Вендел
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Комментарии (1)
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Semenycch
1749790598
Это что это такое? Это заметка? Где первоисточник? Бомбардир деградировал ниже плинтуса?
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