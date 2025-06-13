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  • Глушаков дал смелый прогноз по снятию бана с российского футбола

Глушаков дал смелый прогноз по снятию бана с российского футбола

Сегодня, 00:35
2

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о сроках возвращения российских команд в международные турниры.

  • Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в соревнованиях ФИФА и УЕФА более трех лет – с февраля 2022 года.

– В последнее время в отечественном футболе витает осторожный оптимизм. Многие верят, что сборную России вот-вот допустят до международных соревнований. Вы разделяете его?

– Конечно, безумно хочется, чтобы это произошло. Но, к сожалению, пока перемен нет.

– Президент РФС Александр Дюков в феврале обозначил срок возвращения – до 2028-го. Это, на ваш взгляд, реально?

– С учетом постепенного снятия ограничений с россиян в других видах [спорта] подобное развитий событий как раз представляется вполне вероятным.

Даже дам смелый прогноз: в футболе санкции снимут раньше – в ближайшие два года, а может, и в этом году.

Но раз Дюков обозначил такие сроки, значит, ему виднее. Завязано ли все напрямую на окончание СВО? Это политические моменты, и не хотелось бы их обсуждать.

– Верите, что нас задним числом включат в число участников финального этапа ЧМ-2026 в США?

– Думаю, события будут развиваться так, как прописано в соответствующей дорожной карте. Мы люди маленькие и ничего не знаем. А руководители отечественного футбола видят чуть дальше.

– Что для футболистов болезненнее: отсутствие возможности выступать в еврокубках или отстранение сборной?

– И то и другое. Поверьте, каждый игрок мечтает приехать в национальную команду и проявить себя на чемпионате мира или Европы.

А тут они этого лишены. И в Лиге чемпионов сыграть тоже не суждено. Жаль ребят.

– Может, стоило всe-таки перейти в Азиатскую конфедерацию?

– Раз не согласились на данный шаг в 2022-м, то уже нет смысла дeргаться.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Россия Глушаков Денис
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Комментарии (2)
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ZAITZEFF2011
1749764720
Глушаков курнул и помечтал.
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кайрос
1749765262
Глушаков дал смелый прогноз==== Его с этой его смелостью на фронт надо отправить.А то ищо три года назад план был Берлин с Варшавой взять.А щас даже деревню Антоновку не смогли взять.А все почему --не хватает таких смелых пацанов на фронте..Так что однозначно--Глушакова на фронт. Кто за-- прошу голосовать плюсиками за этот коммент.
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