Семин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев

Юрий Семин определил лучшего российского вратаря прямо сейчас.
– До уровня Игоря Акинфеева всем вратарям очень далеко. Это не только из-за того, что Игорь прекрасно выступал на чемпионате мира, в еврокубках, но и сейчас он играет хорошо.
Акинфеев в великолепной форме и неоднократно выручал ЦСКА в сложных ситуациях. Для меня он вратарь номер один в России.
– Чего пока не хватает Сафонову, чтобы приблизиться к уровню Акинфеева?
– Матвею надо постоянно играть. Не надо сравнивать Сафонова с Акинфеевым. Матвей молод, у него все впереди, но ему нужно постоянно играть.
- В прошедшем сезоне Сафонов выиграл все турниры в составе «ПСЖ», пропустив 13 голов в 17 матчах.
- Акинфеев провел за ЦСКА 30 игр и пропустил 21 мяч, он стал бронзовым призером РПЛ и обладателем FONBET Кубка России.
Источник: «РБ Спорт»