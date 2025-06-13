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Семин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев

Сегодня, 00:14
3

Юрий Семин определил лучшего российского вратаря прямо сейчас.

– До уровня Игоря Акинфеева всем вратарям очень далеко. Это не только из-за того, что Игорь прекрасно выступал на чемпионате мира, в еврокубках, но и сейчас он играет хорошо.

Акинфеев в великолепной форме и неоднократно выручал ЦСКА в сложных ситуациях. Для меня он вратарь номер один в России.

– Чего пока не хватает Сафонову, чтобы приблизиться к уровню Акинфеева?

– Матвею надо постоянно играть. Не надо сравнивать Сафонова с Акинфеевым. Матвей молод, у него все впереди, но ему нужно постоянно играть.

  • В прошедшем сезоне Сафонов выиграл все турниры в составе «ПСЖ», пропустив 13 голов в 17 матчах.
  • Акинфеев провел за ЦСКА 30 игр и пропустил 21 мяч, он стал бронзовым призером РПЛ и обладателем FONBET Кубка России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ ЦСКА Акинфеев Игорь Сафонов Матвей Семин Юрий
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Комментарии (3)
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ХАЙЗЕНБЕРГ46
1749763162
Не так то и меньше игр провел однако
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ZAITZEFF2011
1749764129
Сафонов это реклама а Акинфеев легенда
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кайрос
1749764145
Акинфеев сильнее Сафонова. А Доннарума сильнее их обоих.Гы гы
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