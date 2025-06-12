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Реакция Мостового на арест Промеса

Вчера, 21:58
6

Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с уголовным преследованием Квинси Промеса.

  • Бывшего спартаковца арестовали в Дубае.
  • Это произошло по просьбе Нидерландов с целью дальнейшей экстрадиции футболиста.

– Печально, что для Промеса все так заканчивается. В какой‑то момент, когда он в Дубае начал играть и всe как‑то стихло, начали проскакивать какие‑то глупости про то, что он даже вернуться в «Спартак» может.

Но как это возможно было? Если человек даже попытался бы выехать, то его тут же бы забрали. Пока дело не закончено, не было смысла давать еще дополнительный повод.

Для самого парня все, что будет, – это ужас настоящий. Не знаю, какой суд вынесет окончательный вердикт, все‑таки в каждой стране законы работают по‑разному. Но какой бы он ни был, это для Промеса просто ужасно.

– Карьера закончена?

– Слушайте, ему 33 сейчас… Давайте не будем ворошить. Понятно, что его сейчас заберут, какое‑то время будут длится разбирательства. Поэтому лучше об этом вообще не говорить.

Любого человека жалко, тем более Промеса. Футболист он сильный, наверное, один из самых сильных в «Спартаке» за много последних лет. И вся эта история ужасна.

  • В Нидерландах Промеса приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига Юнайтед ФК Промес Квинси Мостовой Александр
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Комментарии (6)
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рылы
1749755156
один сидит в палате, второй в тюрьме, оба думают о спартаке. забавно.
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Интерес
1749755323
Жалостливые все какие! Людей наркотиками убивал,за деньги,которых зарабатывал на футболе предостаточно.И всё мало!
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Mirak92
1749756294
Не жалко таких уродов. я бы пожизненное дал, сколько соей наркотой мог детей загубить. ******* чумазый
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В "Спартаке" играют прост
1749757484
Почему Почтового не арестуют?
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