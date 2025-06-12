Брат Лички прояснил будущее Марцела: «Три клуба из России заинтересованы в подписании контракта»

Марио Личка, брат экс-тренера «Динамо» Марцела Лички, прокомментировал слухи о будущем чешского специалиста.

«ЦСКА был заинтересован в подписании контракта с Марцелом, как и два других клуба из России, но мы отказались от этих предложений, так как пока хотим поработать в другой стране. Но, возможно, в будущем вернемся в РПЛ, этого нельзя исключать», – заявил Личка.