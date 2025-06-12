Каптейнс: «Будущее Промеса – тюрьма, это его выбор»

Нидерландский журналист De Telegraaf Йерун Каптейнс прокомментировал арест Квинси Промеса в ОАЭ.

В Нидерландах его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Из-за уголовного преследования и невозможности вернуться в Россию Промесу не предложили продлить контракт со «Спартаком».

В ОАЭ Квинси находится 1,5 года.

«Думаю, будущее Промеса – тюрьма. Уже неважно, как к нему относятся в Нидерландах. Он ударил ножом своего родственника и торговал наркотиками на миллионы евро. Это был его собственный выбор», – сказал Каптейнс.