Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Карпин подписал контракт с «Динамо» в магазине

Вчера, 17:35
24

Состоялось подписание контракта между «Динамо» и новым главным тренером Валерием Карпиным.

Стороны поставили подписи в ГУМе. Срок соглашения – до лета 2028 года.

На следующей неделе Карпин приступит к работе с «Динамо».

  • Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
  • У Карпина 0 трофеев за 16 лет тренерской карьеры.

Еще по теме:
Эксклюзивные кадры с презентации Карпина в «Динамо» 11
Стало известно, когда Карпин подпишет контракт с «Динамо» 8
Журналист рассказал, зачем спрашивал у Карпина про сигма-боя и Бомбардиро Крокодило 1
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1749739842
...в бутике "Товары для взрослых".КУда смотрит РФС,ведь до сих пор от сторон нет заявление разрешить совмещение!
Ответить
Дубина
1749740296
Хоть ни в кафетерии(((((
Ответить
Цугундeр
1749740716
Символично было бы в КБ подписать.)
Ответить
subbotaspartak
1749741025
Опечатка. Солидные пацаны подписались в ДУМЕ.
Ответить
В "Спартаке" играют прост
1749741607
Подписали Барби в магазине
Ответить
Дед otmoros
1749743729
Не в магазе а в подсобке. А чё?, а не чё!, всё кучеряво , ээстоонцу через плечо.
Ответить
Staryi Spartach
1749745045
Подписывали, небось, в кафе с видом на мавзолей. Был там прошлым летом, съел легкий завтрак за 80 евро. Тусовочное место.
Ответить
да помойка, да позор
1749747753
будет не плохо посмотреть, как Валера будет всех драть
Ответить
DOCTOR PENALTY
1749748169
Крутое место - через дорогу Кремль. ) """""
Ответить
zigbert
1749756191
Более правильным было подписание контракта в МВД.
Ответить
Главные новости
Экс-президент «Спартака» отказался жалеть Промеса
00:22
1
Семин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
00:14
1
ЦСКА рассматривает пять атакующих полузащитников
Вчера, 23:47
«Пари НН» выбрал нового тренера
Вчера, 23:37
1
Губерниев отреагировал на арест Промеса
Вчера, 23:17
6
Агент сообщил, какие футболисты могут покинуть «Спартак»
Вчера, 22:51
5
Названо условие для назначения Березуцкого тренером ЦСКА
Вчера, 22:40
5
Фото«Тоттенхэм» объявил имя нового тренера
Вчера, 22:29
4
В «Зените» прокомментировали новость о переговорах с экс-полузащитником «МЮ»
Вчера, 22:22
Реакция Мостового на арест Промеса
Вчера, 21:58
6
Все новости
Все новости
«Сочи» близок к подписанию опорника «Зенита»
Вчера, 23:59
1
Онопко – о чемпионстве «Краснодара»: «Я просто очень рад за этого хорошего человека с нелeгкой судьбой»
Вчера, 22:59
1
Агент сообщил, какие футболисты могут покинуть «Спартак»
Вчера, 22:51
5
Названо условие для назначения Березуцкого тренером ЦСКА
Вчера, 22:40
5
В «Зените» прокомментировали новость о переговорах с экс-полузащитником «МЮ»
Вчера, 22:22
Реакция Мостового на арест Промеса
Вчера, 21:58
6
Брат Лички прояснил будущее Марцела: «Три клуба из России заинтересованы в подписании контракта»
Вчера, 21:43
1
«Пари НН» отказался от Осинькина и переключился на тренера-легионера
Вчера, 21:32
3
3 клуба претендуют на Мирзова
Вчера, 21:27
2
Арестован еще один бывший топ-легионер РПЛ
Вчера, 21:19
2
Каптейнс: «Будущее Промеса – тюрьма, это его выбор»
Вчера, 21:09
2
Европейская сборная рассматривает Черчесова
Вчера, 20:53
12
«Фламенго» потратит полученные от «Зенита» деньги на спартаковца Барко
Вчера, 20:34
12
ФотоЭксклюзивные кадры с презентации Карпина в «Динамо»
Вчера, 19:55
11
Горшков: «Не очень хорошо отношусь к политике «Зенита»
Вчера, 19:28
4
«Зенит» сделал предложение по экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и «Шахтера»
Вчера, 19:18
51
Реакция Червиченко на готовящийся трансфер Заболотного в «Спартак»
Вчера, 18:55
16
Фото«Пари НН» объявил об увольнении Гончаренко
Вчера, 18:31
4
Инвестор «Химок» Садыгов купил новый актив
Вчера, 18:08
9
Бородюк недоволен системой «осень-весна»: «В июне-июле прекрасная погода, идеальные поля, но мы играем в декабре-феврале»
Вчера, 17:56
12
Карпин подписал контракт с «Динамо» в магазине
Вчера, 17:35
24
Панюков – о стыке «Ахмат» – «Урал»: «В Грозном домашнее судейство, это было всегда»
Вчера, 17:27
У «Балтики» перехватили форварда «Локо» Сулейманова
Вчера, 17:18
4
ФотоСоболев показал, где проводит отпуск
Вчера, 17:03
5
Мостовой – о покере Гладышева: «Я сразу разглядел в нем талант»
Вчера, 16:35
9
Марокканский защитник заинтересовал «Спартак» и «Зенит»
Вчера, 16:30
12
Глушаков назвал максимальную стоимость российских игроков
Вчера, 16:22
1
«Фламенго» хочет оштрафовать Жерсона
Вчера, 16:12
28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 