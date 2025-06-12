Карпин подписал контракт с «Динамо» в магазине

Состоялось подписание контракта между «Динамо» и новым главным тренером Валерием Карпиным.
Стороны поставили подписи в ГУМе. Срок соглашения – до лета 2028 года.
На следующей неделе Карпин приступит к работе с «Динамо».
- Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
- У Карпина 0 трофеев за 16 лет тренерской карьеры.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова