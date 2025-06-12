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Марокканский защитник заинтересовал «Спартак» и «Зенит»

Вчера, 16:30
12

За правым защитником «Генка» Закарией Эль-Уахди следят несколько клубов РПЛ, в том числе «Спартак» и «Зенит». Представители футболиста уже пообщались с потенциальными покупателями.

  • 23-летний Эль-Уахди родился в Бельгии, но провел 1 товарищеский матч за сборную Марокко.
  • В составе национальных команд Марокко соответствующих возрастов он стал победителем молодeжного чемпионата Африки и обладателем бронзовых наград Олимпийских игр 2024 года.
  • Контракт Эль-Уахди с «Генком» рассчитан до лета 2028 года.
  • В минувшем сезоне он провел за бельгийский клуб 40 матчей, забил 8 голов, сделал 2 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Генк Зенит Спартак Zakaria El Ouahdi
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Комментарии (12)
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alefreddy
1749735584
дорогой ценник на него
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рылы
1749735696
это правый защитник, хрякам нужнее. у нас мантуан, волков, каравай осенью вернётся, но семак всё равно купит уэсли у поганой фламинги. марокканец не приоритетный вариант. а вот в тарасятнике приговор денисову уже подписан в любом случае. изгнание с позором через баню. интересно, как они будут выкручиваться с лимитом, если на его место возьмут легионера, а не сильянова какого-нибудь.
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В "Спартаке" играют прост
1749736716
Сдайте зинке за потос...
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Мордаванин
1749737702
нахер летом мандарины новыйгод нескоро
Ответить
Интерес
1749738424
Мы с Тамарой ходим парой,мечтая друг-друга особолить.
Ответить
Good_win
1749738756
странно... заднеприводные даже ложу донну Карло обещались выделить на баклан-арене.... а тут не обезьянку хотят взять, а европейского игрока с корнями из Африки ))) не бопоже на лгбт-недоклупп
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penit-zlo
1749743736
Можно как-нибудь убрать позорное голубое-ничтожество?!Или не ставить эту лазурную тряпку в одну новость с Великим Спартаком?!Заколебали... Ненасытные невские потребители
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FWSPM
1749748001
Хватит уже следить пора покупать надоело до черта глупое выражение лица питерского аутиста на правой бровке
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