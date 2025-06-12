Марокканский защитник заинтересовал «Спартак» и «Зенит»

За правым защитником «Генка» Закарией Эль-Уахди следят несколько клубов РПЛ, в том числе «Спартак» и «Зенит». Представители футболиста уже пообщались с потенциальными покупателями.
- 23-летний Эль-Уахди родился в Бельгии, но провел 1 товарищеский матч за сборную Марокко.
- В составе национальных команд Марокко соответствующих возрастов он стал победителем молодeжного чемпионата Африки и обладателем бронзовых наград Олимпийских игр 2024 года.
- Контракт Эль-Уахди с «Генком» рассчитан до лета 2028 года.
- В минувшем сезоне он провел за бельгийский клуб 40 матчей, забил 8 голов, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»