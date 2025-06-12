Марокканский защитник заинтересовал «Спартак» и «Зенит»

За правым защитником «Генка» Закарией Эль-Уахди следят несколько клубов РПЛ, в том числе «Спартак» и «Зенит». Представители футболиста уже пообщались с потенциальными покупателями.

23-летний Эль-Уахди родился в Бельгии, но провел 1 товарищеский матч за сборную Марокко.

В составе национальных команд Марокко соответствующих возрастов он стал победителем молодeжного чемпионата Африки и обладателем бронзовых наград Олимпийских игр 2024 года.

Контракт Эль-Уахди с «Генком» рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне он провел за бельгийский клуб 40 матчей, забил 8 голов, сделал 2 ассиста.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.