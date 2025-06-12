Глушаков назвал максимальную стоимость российских игроков

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков считает, что игроки из РФ не должны стоить более 5 миллионов евро на внутреннем рынке.
«Максимальная стоимость любого российского футболиста в нынешнее время – 5 миллионов евро за трансфер внутри страны. Почему? Еврокубков нет, смысл покупать за дорого игроков?
Тот же Садулаев – хороший футболист, но 11 миллионов евро платить за него… Это очень много, зачем? Нет смысла отдавать бешеные деньги, когда мы нигде не играем, как мне кажется», – сказал Глуашков.
- Сообщалось, что ЦСКА близок к приобретению вингера «Ахмата» Лечи Садулаева.
- «Краснодар» предлагал за хавбека 8 миллионов евро, но вышел из переговоров, когда «Ахмат» запросил 11 миллионов.
- 25-летний Садулаев в этом сезоне провел 35 матчей за грозненский клуб, забил 3 гола, отдал 4 передачи.
Источник: «РБ Спорт»