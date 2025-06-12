Уильямс готов перейти в «Баварию»

Спортивные директора «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд провели первую встречу с представителями вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Футболист сообщил, что готов присоединиться к немецкой команде, и хочет зарплату в размере 20 миллионов евро в год до вычета налогов.
Сумма отступных за игрока составляет 60-65 миллионов евро. Подготовка сделки по Уильямсу находится на ранней стадии.
Также «Бавария» рассматривает вариант подписания вингера «ПСЖ» Брэдли Барколя.
- 22-летний Уильямс провел за «Атлетик» в этом сезоне 45 матчей, забил 11 голов, сделал 7 ассистов.
- Срок его контракта с командой из Бильбао истекает летом 2027 года.
- Контракт 22-летнего Барколя с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года.
- Игрок провел за парижан в этом сезоне 58 матчей, забил 21 гол, отдал 19 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость и Уильямса и Барколя в 70 миллионов евро.
Источник: Sky Sport