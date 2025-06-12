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Уильямс готов перейти в «Баварию»

Вчера, 15:59

Спортивные директора «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд провели первую встречу с представителями вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Футболист сообщил, что готов присоединиться к немецкой команде, и хочет зарплату в размере 20 миллионов евро в год до вычета налогов.

Сумма отступных за игрока составляет 60-65 миллионов евро. Подготовка сделки по Уильямсу находится на ранней стадии.

Также «Бавария» рассматривает вариант подписания вингера «ПСЖ» Брэдли Барколя.

  • 22-летний Уильямс провел за «Атлетик» в этом сезоне 45 матчей, забил 11 голов, сделал 7 ассистов.
  • Срок его контракта с командой из Бильбао истекает летом 2027 года.
  • Контракт 22-летнего Барколя с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года.
  • Игрок провел за парижан в этом сезоне 58 матчей, забил 21 гол, отдал 19 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость и Уильямса и Барколя в 70 миллионов евро.

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Источник: Sky Sport
Германия. Бундеслига Испания. Примера ПСЖ Атлетик Бавария Уильямс Нико Барколя Брэдли
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