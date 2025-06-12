Уильямс готов перейти в «Баварию»

Спортивные директора «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд провели первую встречу с представителями вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Футболист сообщил, что готов присоединиться к немецкой команде, и хочет зарплату в размере 20 миллионов евро в год до вычета налогов.

Сумма отступных за игрока составляет 60-65 миллионов евро. Подготовка сделки по Уильямсу находится на ранней стадии.

Также «Бавария» рассматривает вариант подписания вингера «ПСЖ» Брэдли Барколя.