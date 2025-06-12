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  • Названа сумма, которую «Рубин» сможет заработать на продаже Даку «Зениту»

Названа сумма, которую «Рубин» сможет заработать на продаже Даку «Зениту»

Вчера, 15:27
12

«Рубин» продаст нападающего Мирлинда Даку «Зениту» за 8,5 миллиона евро плюс бонусы за достижения игрока и клуба. Суммарно казанцы смогут заработать более 10 миллионов евро.

Сообщается, что «Зенит» предложил 27-летнему Даку беспрецедентные условия – речь идет о зарплате более 3,5 миллиона евро в год.

Контракт албанца с казанским клубом действовал еще год и в нем не были предусмотрены отступные. «Рубин» мог назначать свою цену, но уже предстоящей зимой Даку мог вести переговоры с другими клубами, а летом 2026 года уйти свободным агентом.

  • 27-летний Даку в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
  • Форвард сборной Албании играет за казанский клуб с июля 2023 года.
  • По данным GazetaBlic Sport, Даку пройдет медосмотр в «Зените» в воскресенье.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Даку Мирлинд
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Комментарии (12)
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В "Спартаке" играют прост
1749731509
Сборная зины против всех...
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FCSpartakM
1749731861
10 мультов за истекающего? Какой смысл столько платить? Еще и ЗП 3.5. Барко в Спартаке 2.5 получает. Клиника ))))
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В "Спартаке" играют прост
1749732053
Зе_зе_зэнытка подвипитая крытка...
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рылы
1749733054
да-да, так все и поверили, что посредственный игрок будет получать на уровне вендела. тут уже и осипенке 3 ляма зарплаты журналисты выписали, в тарасятнике вмиг схавали - и давай визжать!
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aurora5858
1749733405
Почему Зенит скупает всех лидеров? Почему это ему позволяют ? Закон какой то есть?
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Цугундeр
1749734024
Сербы будут рады..(
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Круче чем вареные яица
1749735537
Когда будет новость о том, что дельфин уходит в аренду? Еще и Кассьеру уберите. Есть Лусиано, он топчик. Пофиг, можно даже Даку купить, уберите первых двух, они мертвыми ходят не знают, что нужно делать на поле.
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Дубина
1749740949
Позор баклажанам! Дырявые юбилейные чампионы!!((( Там 30 мультов тут десятка и зарплаты как в АПЛ платят всяким цыганям!! Стыдно за аль-бзянит очень(!!....
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