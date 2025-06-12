Названа сумма, которую «Рубин» сможет заработать на продаже Даку «Зениту»

«Рубин» продаст нападающего Мирлинда Даку «Зениту» за 8,5 миллиона евро плюс бонусы за достижения игрока и клуба. Суммарно казанцы смогут заработать более 10 миллионов евро.

Сообщается, что «Зенит» предложил 27-летнему Даку беспрецедентные условия – речь идет о зарплате более 3,5 миллиона евро в год.

Контракт албанца с казанским клубом действовал еще год и в нем не были предусмотрены отступные. «Рубин» мог назначать свою цену, но уже предстоящей зимой Даку мог вести переговоры с другими клубами, а летом 2026 года уйти свободным агентом.