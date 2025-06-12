Реакция Медведева на информацию о трансфере Даку: «Совинформбюро уполномочен заявить»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможной покупке петербургским клубом нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.
«Информация близка к правде. Ждите официальных сообщений. Совинформбюро уполномочен заявить», – сказал Медведев.
- По даннным журналиста Ивана Карпова, сумма сделки составит 8 миллионов евро, игрок будет зарабатывать в клубе из Санкт-Петербурга около 3 миллионов евро в год, а контракт «Зенита» с албанцем будет рассчитан на 4 года.
- По данным «Чемпионата», Даку будет зарабатывать в петербургском клубе до 2,2 миллиона евро в год.
- По данным GazetaBlic Sport, сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро.
- 27-летний Даку в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
Источник: «Спорт-Экспресс»