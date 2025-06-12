Новая информация о трансфере Даку в «Зенит»

«Зенит» находится в активной фазе переговоров с «Рубином» по трансферу нападающего Мирлинда Даку.

Прошло зимой подписать албанца пытался «Локомотив». Тогда «Рубин» потребовал за нападающего 10 миллионов евро.

По данным журналиста Ивана Карпова, «Зенит» предлагает за трансфер Даку 8 миллионов евро и хочет подписать с ним контракт на 4 года. При этом игрок будет зарабатывать в клубе из Санкт-Петербурга около 3 миллионов евро в год. «Слухи о якобы 5 миллионах явно преувеличены», – написал Карпов.

Источник «Чемпионата» сообщил другие данные. Согласно им, албанец в случае переход в «Зенит» будет зарабатывать до 2,2 миллиона евро в год. «Стороны близки к соглашению», – добавил источник.

Пресс-служба «Рубина» также высказалась по поводу возможного перехода Даку. «Наш клуб действительно находится в переговорном процессе с «Зенитом» по трансферу игрока. Как только будет официальная информация, мы сообщим о ней на наших ресурсах», – приводит цитату пресс-службы телеграм-канал «Рубин» Пресс.